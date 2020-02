Psia osobnosť sa časom mení. Toto je ideálny vek na tréning a zmenu osobnosti

Pre majiteľov psov nie je žiadnym prekvapením, že psy majú podobne ako ľudia rôzne osobnosti. Štúdia zverejnená v časopise Journal of Research in Psychology však ukázala, že aj psia osobnosť sa časom mení a dokážeme ju ovplyvniť.

Vedci na Michiganskej štátnej univerzite tvrdia, že psy majú tiež rôzne nálady ako ľudia a ich osobnostné vlastnosti ovplyvňujú to, ako reagujú na rôzne situácie. Štúdia ukazuje, že majitelia psov majú na tieto vlastnosti obrovský vplyv, pričom k zmenám dochádza v reakcii na osobnosť alebo duševný stav majiteľa. Napríklad ľudia, ktorí sa cítili najviac šťastní so svojím domácim miláčikom, zvykli mať psa, ktorý bol viac aktívny a dokázal sa viac nadchnúť.

Ako v štúdii uvádza hlavný autor William Chopik, profesor psychológie na MSU:

„Keď ľudia prechádzajú veľkými zmenami v živote, môžu sa zmeniť ich osobnostné vlastnosti. Zistili sme, že sa to deje aj so psami - a prekvapivo do veľkej miery. Očakávali sme, že osobnosti psov budú dosť stabilné, pretože nemajú divoké zmeny životného štýlu ako ľudia, ale v skutočnosti sa menia výrazne. Odhalili sme podobnosti s ich majiteľmi, optimálny čas na výcvik a dokonca aj čas v ich živote, kedy by mohli byť agresívnejšie voči iným zvieratám.“