Fico: Večer bude schválený 13.dôchodok, o raste prídavkov budeme rokovať

Už v utorok večer môže byť schválené zavedenie 13. dôchodku na Slovensku. Avizoval to predseda strany Smer-SD Robert Fico. Plénum rokuje o novele v skrátenom režime a doobeda posunulo novelu o zavedení 13. dôchodku do druhého čítania.

„Dôchodcovia, vdovy, vdovci, či predčasní dôchodcovia dostanú v decembrovom výplatnom termíne priemerný dôchodok, ktorý im patrí. Chcem poďakovať nielen tej časti opozície, ktorá podporila návrh v skrátenom konaní, ale aj v prvom čítaní,“ vyhlásil v utorok Fico.

Predseda Smeru-SD opätovne kritizoval stranu Most-Híd, ktorej poslanci sa nezúčastňujú na hlasovaní. „Večer tento zákon prejde ústavnou väčšinou. Ako sa máme pozerať potom na poloblázna z Trnavy, alebo poslancov Mosta-Híd. Pri Bélovi Bugárovi, Igorovi Matovičovi môžeme farizejstvo pripísať pri každej jednej príležitosti. Klobúk dolu pri tej časti opozície, ktorá tento dôležitý návrh podporila,“ uviedol Fico.

Pri zvýšení prídavku na dieťa je Smer-SD ochotný rokovať o možných úpravách. Fico chce o možnostiach rokovať s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD). Návrh chce konzultovať s odborníkmi z ministerstva práce či financií. „Počúvame teraz výhrady od niektorých kolegov poslancov, že sa im nepáči, ak rodinné prídavky majú dostať napríklad aj rómske deti. Ja toto teraz nebudem komentovať. Keďže ide o vládny návrh zákona, ja budem musieť hovoriť s premiérom na tému, či sú pripravení legislatívci nám pomôcť v tom, ako pretaviť to 100 % zvýšenie prídavku do zvýšenia, že či pôjdeme hotovosťou, alebo reálne to 100 % zvýšenie bude vyzerať inak, napríklad pôjde cez dane, čo by znamenalo, že hlavne budú môcť profitovať ľudia, ktorí pracujú,“ dodal Fico s tým, že na zmeny bude potrebné získať aj podporu v parlamente.

„Musíme najskôr ísť cez skrátené legislatívne konanie,“ podotkol Fico. Podľa jeho slov sa chce ale zaoberať formou, ako tento zvýšený prídavok majú rodičia dostať. Či ho dostanú zvýšený v hotovosti, alebo si ho budú môcť napríklad odpočítať z daní. „Kto nepracuje, nech neje. Kto si chce nájsť prácu v tejto krajine, tak si ju nájde bez akýchkoľvek ťažkostí. Nemôžu mať ľudia len práva, ale aj povinnosti. Prečo by sme nerozmýšľali tak, ako napríklad pri rodičovskom príspevku,“ dodal Fico.