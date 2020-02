Danko: Schôdza skončí najneskôr zajtra,nebude sa rokovať počas moratória

„Nechcem, aby sa rokovalo počas moratória, to nedovolím, pretože NR SR nesmie ovplyvňovať parlamentné voľby, to som jasne povedal aj Robertovi Ficovi,“ povedal Danko v utorok novinárom s tým, že nechce narúšať priebeh moratória. „Urobím všetko preto, aby dnes, najneskôr zajtra doobeda bola národná rada dôstojne uzavretá, aby sa občania mohli sústrediť na sobotné voľby, kde rozhodnú, kto ich bude ďalej zastupovať,“ doplnil v tejto súvislosti. Dodal, že schôdzu nechce „ťahať“ do nočných hodín.

Schôdza má podľa Danka hlavné priority v zavedení 13. dôchodku a v Istanbulskom dohovore. Skonštatoval, že dohovor prezidentka SR Zuzana Čaputová nevie parlamentu vrátiť a myslí si, že nebude mať odvahu vrátiť ani novelu zákona, ktorou by sa zaviedol 13. dôchodok. „Uvidíme, či sa podarí dostať sa k prídavkom,“ doplnil s tým, že po utorkovom poobedňajšom hlasovaní bude vedieť viac.

Témy ako zrušenie diaľničných známok si podľa šéfa SNS vyžadujú väčšiu spoločenskú diskusiu a pochopenie ľudí, predloženie tohto návrhu prezentuje ako otvorenie témy. Poslanci neboli pri návrhu o skrátenom legislatívnom konaní pri diaľničných známkach opakovane uznášaniaschopní, o návrhu budú ešte hlasovať v utorok o 17.00 h. V zrýchlenom režime poslanci rokujú o zavedení 13. dôchodku, rokujú tiež o odmietnutí Istanbulského dohovoru.