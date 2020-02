Kollár a Vážny odmietajú rokovania Smeru a Sme rodina o podpore návrhov

Kollár odmieta, že by o podpore návrhov rokovalo Sme rodina so Smerom-SD. Rovnako to odmietol aj poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD).

„Je dôležité, aby sme vyslali signál ľuďom, že je tu politická strana, ktorá na nich bude myslieť,“ skonštatoval Kollár s tým, že skrátené legislatívne konanie k návrhu na zavedenie 13. dôchodku by v pléne prešlo aj bez prezentácie poslancov jeho hnutia.

Hoci rokovanie o návrhoch tesne pred voľbami považuje za volebnú korupciu a populizmus, Sme rodina podľa Kollárových slov má tieto opatrenia v programe a zahlasuje za oba vládne návrhy, ako aj za odmietnutie Istanbulského dohovoru.

Kollár zároveň odmietol akékoľvek rokovania so Smerom-SD o podpore týchto návrhov. „S Robertom Ficom sa nerokuje, Robert Fico sa odstraňuje,“ dodal.

Vážny odmietol rokovania s Kollárom, rovnako ako aj dohody s ĽSNS. Hlasovanie podľa jeho slov nie je náznakom žiadnej povolebnej koalície. Tvrdí, že peniaze na sociálne opatrenia budú v rozpočte. „Bolo vyjadrené ministrom financií, že bude hľadať prostriedky a podľa mňa ich nájde,“ poznamenal.

„Vždy lepšie hodinu pred voľbami, ako hodinu po voľbách nič,“ skonštatovala poslankyňa Eva Antošová (SNS) v súvislosti s predloženými sociálnymi opatreniami na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Ľudia podľa nej môžu byť vďační za to, že sa odhlasuje niečo, čo im pomôže.