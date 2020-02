Ako často kúpať psa? Rôzne rasy majú rôzne požiadavky

DNES - 19:18

Bratislava Správy » Zaujímavosti

O tom, ako často kúpete svojho psa, by nemalo rozhodovať len to, do akej miery sa von zašpinil. Rozhodujúcu úlohu hrá aj rasa, zdravotný stav a životný štýl.

Tak, ako pri iných dôležitých otázkach, ani odpoveď na otázku, ako často by sme mali kúpať svojho psa, nie je celkom jednoduchá. Podobne, ako mačky, aj psy sa čistia jazykom, čím podporujú rast srsti a zdravie pokožky, ale na odstránenie špiny to celkom nestačí. Pri určovaní optimálnej frekvencie kúpania psa rozhoduje jeho rasa, srsť, životný štýl aj zdravie. Psa by ste, samozrejme, mali okúpať zakaždým, keď páchne alebo je viditeľne špinavý. Ak je pes zdravý a nevyžaduje si špeciálnu starostlivosť, vo všeobecnosti platí, že ho stačí kúpať raz za týždeň. Veterinárka Jennifer Coatesová si dokonca myslí, že zdravé psy bez kožných problémov sa bez ťažkostí zaobídu s kúpaním len raz alebo dvakrát ročne. Americká spoločnosť pre prevenciu proti krutosti na zvieratách (ASPCA) zas odporúča kúpať psa raz za tri mesiace. Na rase záleží Na svete je množstvo psích rás s množstvom rôznych typov srsti. Ak si chcete byť istí, ako správne postupovať pri kúpaní vášho psa, poradí vám zverolekár. Pri kúpaní psa by ste nemali používať výrobky určené pre ľudí, pretože psia pokožka má rozličnú úroveň pH, a teda je citlivejšia. Zásadu „čím viac chlpov, tým častejšie kúpanie“ možno uplatniť vo väčšine prípadov, hoci niektoré špecifické plemená, ako je čínsky chocholatý pes, si vyžadujú častejšie kúpele. U niektorých plemien je dôležitejšie česanie ako kúpanie. Plemenám s viacvrstvovými chlpmi, ako je šeltia, by sme pri česaní mali venovať zvýšenú mieru pozornosti a česať by sme ich mali pred, počas a po namočení alebo kúpaní. Prečítajte si aj: Ako dlho by malo trvať venčenie psa? Väčšina z nás mu nevenuje dostatok času Samojed, husky a ďalšie polárne plemená si vyžadujú každodenné česanie v období pĺznutia. Zanedbanie tohto zvyku by u nich mohlo viesť k vzniku chuchvalcov v srsti a závažným kožným poruchám. Tieto psy na druhej strane treba kúpať len minimálne alebo vôbec, aby sme z pokožky neodstránili prirodzený ochranný maz. Krátkosrsté plemená, ako sú mopsy, dalmatínce alebo chrty, nevyžadujú časté kúpanie. Obvykle ich stačí len poutierať mokrou handričkou. Pri plemenách s mierne dlhou srsťou, ako je labrador a zlatý retríver, by sme mali dať pozor na pričasté kúpanie, ktoré ich najmä počas zimy môže pripraviť o srsť potrebnú pre zahriatie. Stačí ich preto kúpať každých 4-6 týždňov. Na druhej strane netreba podceniť česanie, ktorému by sme sa mali venovať aspoň 2-krát za týždeň. Vysychaniu pokožky zabráni psí šampón proti lupinám. Životný štýl a zdravie psa Pri kúpaní psa treba myslieť aj na jeho zdravie a životný štýl. Je samozrejmé, že psy, s ktorými sa von často hráte, alebo tie, ktoré trávia väčšinu času vonku, budú potrebovať kúpeľ častejšie, ako tie, ktoré len dvakrát za deň vyvenčíte. Ak si psa púšťate do postele alebo na iné kusy nábytku, môžete ho kúpať častejšie. Niekedy však stačí utrieť mu laby. Psy s alergiami alebo inými poruchami pokožky majú odlišné hygienické nároky. V tomto prípade vám najlepšie poradí veterinár. Pokiaľ psa vlastníte od šteniatka, najlepšie je začleniť do jeho života kúpaciu rutinu čím skôr. Šteňatám by sme tiež mali pravidelne čistiť uši. Zdieľať tento článok na Facebooku