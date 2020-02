Video: Andrej Danko odišiel z predvolebnej diskusie, pozvanie moderátora už neprijme

Hospodárske noviny v spolupráci s rádiom Expres v pondelok priniesli predvolebnú debatu vysielanú naživo, do ktorej pozvali lídrov politických strán, ktoré kandidujú do parlamentu.

Predseda SNS Andrej Danko však diskusiu po niekoľkých otázkach opustil. Dôvodom mal byť spôsob, akým debatu viedol moderátor Rádia Expres Braňo Závodský a šéfredaktorka Hospodárskych novín Marcela Šimková.

Závodský Danka upozornil, aby nemoderoval zaňho debatu, na čo predseda parlamentu diskusiu opustil so slovami: "To ste chceli, nie?" Moderátor reagoval: "To nemyslíte vážne."

Andrej Danko k situácii zverejnil nasledujúce stanovisko: