Schôdza NRSR bude pokračovať v utorok diskusiou k Istanbulskému dohovoru

O 10.00 h majú zároveň poslanci hlasovať o prerokovaných návrhoch na skrátené legislatívne konanie k trom novelám zákonov, ktorými sa majú zvýšiť prídavok na dieťa, zrušiť diaľničné známky a zaviesť 13. dôchodok.

Na programe 58. schôdze Národnej rady (NR) SR je aj návrh uznesenia k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Februárová schôdza už nebola plánovaná, predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) ju zvolal po tom, ako vláda schválila tri novely zákonov.

O tom, či sa bude o nich rokovať v zrýchlenom režime, majú poslanci rozhodnúť v utorok. Hlasovanie bolo odložené z piatka (21. 2.), pretože pri návrhu na skrátené konanie k zavedeniu 13. dôchodku nebolo plénum ani raz uznášaniaschopné pre nedostatok poslancov.

Novelou zákona o prídavku na dieťa sa má jeho výška zdvojnásobiť plošne aspoň na sumu 50 eur. Novelou zákona o sociálnom poistení by mali dôchodcovia ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok.

Rokovanie mimoriadnej schôdze sa malo začať v utorok (18. 2.), pre obštrukciu nezaradených poslancov ju dvakrát prerušili do ďalšieho dňa. Plénum začalo rokovať vo štvrtok (20. 2.), a to po vystúpení premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v úvode dňa. Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ako aj samotné predložené opatrenia, kritizovali viacerí opoziční poslanci. Schôdzu nepodporujú ani poslanci koaličného Mosta-Híd.

Ak by parlament návrhy zákonov schválil, prezidentka SR Zuzana Čaputová má 15 dní od doručenia zákona na to, aby jednotlivé návrhy podpísala alebo vrátila Národnej rade SR. Do parlamentných volieb ich môže aj nemusí stihnúť podpísať.