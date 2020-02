KBS aj ECAV povzbudili veriacich k účasti vo voľbách

Biskupi Slovenska vo svojom vyhlásení uvádzajú, že určite má význam ísť voliť a ľudia si majú aj z čoho vybrať.

„Hoci nedávame odporúčania ku konkrétnym stranám, prosíme všetkých, aby sa pred voľbami oboznámili s programom, ktorý jednotlivé strany ponúkajú. Politické ciele strán vždy konfrontujme s hodnotami evanjelia. Poďme voliť a ako veriaci ľudia sa rozhodnime s veľkou dávkou zodpovednosti,“ uvádza sa vo vyhlásení biskupov Slovenska.

Podľa nich by sa veriaci nemali nechať strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie, rovnako by mali odolať sloganom, ktoré vyvolávajú pocity ohrozenia. „Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí podnecujú nepriateľstvo, si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no reálny život je zložitejší,“ píše sa vo vyhlásení. Biskupi zároveň dodali, že ak chceme lepšie Slovensko, potrebujeme konštruktívne prístupy, ktoré majú skutočnú perspektívu.

Aj vedenie ECAV vyzvalo veriacich, aby išli 29. februára voliť. „Je veľmi dôležité volieb sa zúčastniť a prejaviť v nich svoj politický názor,“ uvádza sa vo výzve, pod ktorou je podpísaný generálny biskup ECAV Ivan Eľko a generálny dozorca ECAV Ján Brozman. Tvrdia, že veriaci by nemali voľby ignorovať a nechať svoj hlas prepadnúť. „Prejavme zodpovednosť a názor, s plným zmyslom pre realitu života,“ uvádza sa vo výzve smerujúcej k evanjelickým veriacim.

Podľa vedenia ECAV by mali veriaci voliť kandidátov, ktorí sú múdri, kultivovaní a čestní. „Na druhej strane si aj cez tento akt uvedomme, komu v tej poslednej a rozhodujúcej miere patríme, od koho všetko očakávame a kto je zdrojom nášho najväčšieho šťastia. Je to Boh, milujúci nás v Kristovi,“ uvádza Eľko a Brozman. Poukázali aj na to, že je potrebné si vážiť, že žijeme v demokracii a vyzvali ľudí k tomu, aby boli v posledných dňoch pred voľbami nositeľmi pokoja a rozvahy.