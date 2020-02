VIDEO: Ženu zo zajatia vyslobodili až kukláči

Po tom, čo pracovníci RZP v jednom z bytov v Trebišove boli privolaní matkou podozrivého za účelom jeho ošetrenia, posúdenia jeho zdravotného stavu a usúdili, že je potrebný jeho prevoz do nemocnice, 25-ročný syn ju fyzicky v byte napadol.

Keďže muž nožom ohrozoval aj tam prítomných záchranárov, tí okamžite zalarmovali policajtov a z obavy o život vyšli z bytu von. To muž využil a uzamkol vchodové dvere. Matku nechcel z bytu pustiť a vo vnútri ju rukami sotil tak, že poškodená žena spadla na zem, zranenia však neutrpela. Po chvíli sa žene podarilo presunúť do jednej z izieb, muž však držal kľučku na dverách, aby z nej nemohla vyjsť. Potom vošiel do izby k nej, dvere zabarikádoval skrinkou a po tom, čo zistil, že žene sa podarilo telefonicky kontaktovať políciu, jej mobilný telefón zobral a zamknutý s ňou zostal v izbe.

Policajti sa s touto osobou snažili cez dvere komunikovať, muž však na ich slová ani výzvy, aby dvere otvoril a upustil od svojho konania, nereagoval a odmlčal sa.

kuklači v Trebišova DRÁMA V TREBIŠOVE: ZASAHOVALI KUKLÁČI Pracovníci RZP včera vyrazili na bežný výjazd k 25-ročnému pacientovi z Trebišova. Počas ošetrovania sa situácia náhle zdramatizovala, keď syn matku fyzicky napadol a nožom ohrozoval aj záchranárov. Tí zalarmovali policajtov a vyšli z bytu von. To muž využil a uzamkol vchodové dvere. Policajti sa s osobou snažili cez dvere komunikovať, muž však na ich slová ani výzvy, aby dvere otvoril a upustil od svojho konania, nereagoval a odmlčal sa. Vzhľadom na vyhrotenú situáciu bolo rozhodnuté, že zakročia kukláči. Po násilnom otvorení dverí muža spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode. Posted by Polícia SR - Košický kraj on Saturday, February 22, 2020

Vzhľadom na vyhrotenú situáciu a skutočnosť, že žena môže byť zranená a konanie muža môže byť pre ňu, ako aj pre neho samotného, nebezpečné, bolo rozhodnuté o vykonaní služobného zákroku pohotovostného policajného útvaru Košice s cieľom zabrániť ďalšiemu konaniu podozrivého muža. Počas celej doby sa policajný vyjednávač snažil s mužom komunikovať, ten však odmietal spolupracovať, a aj napriek opakovaným výzvam, aby dvere otvoril, s upozornením na možnosť použitia donucovacích prostriedkov, muž nereagoval. „Kukláči“ preto do bytu násilne vnikli, obe osoby našli, muža spacifikovali a obmedzili na osobnej slobode. Nože, ktorými muž ohrozoval záchranárov, policajti zaistili a zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie.

Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol 25-ročný Dominik vzhľadom na jeho zdravotný stav hospitalizovaný na jednom z oddelení trebišovskej nemocnice, kde je doposiaľ strážený políciou.

Vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre zločin obmedzovania osobnej slobody. Vo veci bude ďalej vykonávať potrebné procesné úkony, zhromažďovať a vyhodnocovať všetky potrebné dôkazové materiály.