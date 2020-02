Video: Polícia po akcii Tiger obvinila viacero osôb a zaistila stovky tisíc eur

VÝSLEDOK AKCIE "TIGER": OBVINILI SME 14 OSÔB, ZAISTILI STOVKY TISÍC EUR AJ ANABOLÍK Ako sme sľúbili, keď to procesná situácia v akcii TIGER dovolí prezradíme vám viac. Od utorka do stredy vykonala národná kriminálna agentúra na území Žilinského, Banskobystrického, Bratislavského a Nitrianskeho kraja akciu s krycím názvom Tiger. Akcia prebehla v rámci spoločného vyšetrovacieho tímu s policajnými a justičnými orgánmi Francúzska, Poľska a Ukrajiny za aktívnej účasti prokurátorov Krajskej prokuratúry v Žiline. Jej účelom bolo zaistenie osôb a vecí dôležitých pre trestné konanie vo veci zločinu neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom, a obzvlášť závažného zločinu legalizácia príjmu z trestnej činnosti spáchaných organizovanou skupinou. Počas akcie sme zadržali 24 osôb, vykonali 15 domových prehliadok, 7 prehliadok nebytových priestorov a 8 prehliadok motorových vozidiel. Zaistili sme niekoľko stoviek balení anabolických stereoidov, rastových hormónov, liekov a iných preparátov rôzneho druhu, hotovosť 21.200,- britských libier, 83.500,- Eur. Zaistili sme tiež účtovné a obchodné dokumenty rôznych firiem so sídlom na Slovensku a v zahraničí, ale aj 21 mobilných telefónov, 15 počítačov, desiatky USB kľúčov a iných nosičov dát a desiatky iných vecí dôležitých pre trestné konanie. Na základe príkazu prokurátora boli zaistené finančné prostriedky na 14 bankových účtoch viac ako 220.000,- Eur. Príkazom prokurátora bol zaistený majetok hlavnému podozrivému, konkrétne 2 budovy, 6 motorových vozidiel, zbrane a iné veci v hodnote najmenej 520.000,- Eur. Vyšetrovateľ obvinil 12 osôb a 2 právnické osoby, obchodné spoločnosti so sídlom na Slovensku. Trestná činnosť mala spočívať v tom, že páchatelia ako členovia medzinárodnej organizovanej skupiny mali sústavne zadovažovať na území Čínskej ľudovej republiky alebo v iných krajinách Východnej Ázie vo veľkom rozsahu prípravky s obsahom látok s anabolickým účinkom. Tie mali dovážať na územie Poľskej republiky, kde ich mali bez oprávnenia spracovávať do preparátov uvádzaných na trh v injekčnej a v tabletovej forme s rôznym označením. Zadovážené preparáty, mali podľa požiadaviek zasielať odberateľom do Francúzska a iných krajín Európskej únie. Tí si mali preparáty objednávať prostredníctvom internetu. Tiež ich mali dovážať a distribuovať okrem iného na území Slovenska. Takýmto spôsobom mali získať neoprávnený finančný prospech viac ako 5 miliónov Eur. V úmysle zatajiť existenciu nelegálneho príjmu a zmariť jeho zaistenie alebo prepadnutie prípadne jeho zhabanie na účely trestného konania, ho mali z časti ukrývať a investovať do spotrebného tovaru, hnuteľných a nehnuteľných vecí. Časť mali prevádzať na bankové účty právnických osôb, odkiaľ mali časť príjmu priamo alebo prostredníctvom ďalších nimi ovládaných obchodných spoločností prevádzať do ,,daňových rajov“. Medzi podozrivými sú najmenej dvaja príslušníci Policajného zboru.