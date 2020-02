Ako dokáže blikajúce svetlo bojovať s Alzheimerovou chorobou

Tím vedcov z Georgia Institute of Technology objavil niekoľko dôvodov, prečo svetlo blikajúce rýchlosťou 40 hertzov (Hz) má priaznivý vplyv na Alzheimerovu chorobu.

Zistenia publikované v časopise The Journal of Neuroscience vychádzajú z výskumu z roku 2016 pod vedením Annabelle Singerovej a jej kolegov z Massachusetts Institute of Technology v Cambridge.

Alzheimerova choroba je najbežnejším typom demencie. Zatiaľ na ňu neexistuje liek, preto sa liečba zvyčajne zameriava na zlepšenie kvality života ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo na spomalenie Alzheimerovej choroby.

Vedci v skutočnosti nepoznajú príčinu Alzheimerovej choroby, aj keď veria, že k rozvoju môžu prispievať rôzne faktory. Nové zistenia ohľadom blikajúceho svetla by mohli zaznamenať prielom vo vývoji liečby tohto ochorenia

Sila blikajúceho svetla

V štúdii z roku 2016 vedci zistili súvislosť medzi gama vlnami a Alzheimerovou chorobou. Gama je typ mozgovej vlny, ktorá osciluje medzi 20 - 50 Hz. Štúdia z roku 2016 ukázala, že prerušenie gama u myší viedlo k zvýšenému hromadeniu plakového proteínu medzi mozgovými bunkami. Plakový proteín je kľúčovým znakom Alzheimerovej choroby.

Naopak, keď vystavili myši blikajúcemu svetlu pri 40 Hz, došlo k zlepšeniu gama a zníženiu plakov zvýšením produkcie mikroglie, hlavnej imunitnej bunky mozgu. Spôsob, akým svetlo 40 Hz zvýšilo produkciu mikroglií, a teda zlepšilo imunitnú odpoveď mozgu, však nebolo jasné.

Zvýšená produkcia cytokínov

V novej štúdii vedci podrobne skúmali, aké imunitné procesy prebiehajú, keď vystavia myši svetlu o 40 Hz. Zároveň vedci z Emory University využívali tento výskum pri svojej štúdii, ktorá sa zamerala na ľudí.

Vedci zistili, že keď vystavili myši žiareniu 40 Hz, ich mozgy uvoľnili viac cytokínov - druh proteínu, ktorý komunikuje s inými bunkami - a zvýšenej aktivácii fosfátových proteínov.

Ako uviedla výskumníčka Kristie Garza, nárast bol rapídny: „Zistili sme nárast cytokínov po hodinovej stimulácii. Fosfoproteínové signály sme videli asi po 15 minútach blikania."

Ako dodala Singerová: "Fosfoproteíny sa objavili ako prvé. Vyzeralo to, že vedú, a naša hypotéza je, že spustili uvoľňovanie cytokínov.“

Podľa vedúceho štúdie Leviho Wooda prevažná väčšina cytokínov stúpala. Niektoré z nich boli protizápalové a iné zápalové, a to bola prechodná reakcia. Ako dodal: "Prechodná zápalová reakcia môže často podporovať odstránenie patogénov; môže podporovať opravu.“

„Vo všeobecnosti si myslíte, že zápalová reakcia je zlá, ak je chronická, ale táto bola rýchla a potom skončila, takže si myslíme, že to bolo pravdepodobne prospešné,“ dodáva Singerová.

Iné frekvencie

Tím objavil viac informácií o spojení medzi 40 Hz svetlom a Alzheimerovou chorobou. Ukázalo sa, že mozog ovplyvňujú rôzne svetelné frekvencie. Podľa Singerovej:

„Pri 20 Hz boli hladiny cytokínov výrazne nižšie. To by mohlo byť užitočné. Môže sa stať, že budete chcieť potlačiť cytokíny. Myslíme si, že rôzne druhy stimulácie by sa potenciálne mohli stať platformou nástrojov v rôznych kontextoch, ako je Parkinsonova alebo schizofrénia. S imunitnou odpoveďou je spojených veľa neurologických porúch.“

Výsledky sú podľa vedcov sľubné, no tiež dodávajú, že tento výskum je v ranom štádiu a že ľudia by nemali experimentovať so svetelnými terapiami.

Všetky procesy nie sú úplne pochopené a používanie nesprávnych frekvencií môže spôsobiť ujmu na zdraví.