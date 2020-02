Fico: Vládna koalícia neskončila, poslanci Mosta-Híd by mali hlasovať

Parlament v piatok odložil hlasovanie o skrátenom režime k 13. dôchodku, pretože nebol uznášaniaschopný. „Očakávame, že poslanci vládnej koalície budú prítomní a nebudú blokovať túto schôdzu. Toto je nevídaná situácia. Máme vo vláde ministrov za Most-Híd, ktorí sú v nejakom postavení,“ vyhlásil v piatok Fico. Keď má prísť k hlasovaniu, tak na ňom poslanci Mosta-Híd podľa Bugára ale chýbajú.

„Budeme robiť všetko pre to, aby tieto návrhy zákonov v parlamente prešli, lebo si myslíme, že dôchodcovia si to zaslúžia. Hlavne slovenská verejnosť si zaslúži aj definitívny postoj, pokiaľ ide o Istanbulský dohovor,“ vyhlásil Fico.

Podľa poslanca Smeru-SD Erika Tomáša by si mali ľudia všímať, ktoré strany sú za zvýšenie prídavku na dieťa, 13. dôchodok. „Pozrite sa, kto chce presadiť tieto opatrenia a kto nie,“ podotkol Tomáš. Lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára tiež označil za farizeja. „On hovorí, že chce podporiť tieto opatrenia, ale žiadnym spôsobom neprispieva k ich prijatiu,“ tvrdí Tomáš.

Fico tiež doplnil, že čo sa týka zrušenia diaľničných známok, ktoré presadzuje koaličná SNS, tak Smer-SD s týmto krokom nemá žiadny problém. „Ak si chce SNS urobiť nejaký prieskum, v tom im nemôžeme brániť. Pre nás sú tri priority, a to 13. dôchodok, Istanbulský dohovor a rodinné prídavky,“ zopakoval Fico s tým, že aj Bugár by si mal plniť povinnosti koaličného partnera. „Vládna koalícia neskončila. Končí až dňom volieb, kedy budú nové výsledky. Nie je možné, aby vláda schválila návrh na skrátené legislatívne konanie a poslanci Mosta-Híd sa na to vykašľali,“ dodal Fico.