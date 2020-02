Video: Vonku padajú granáty a dievčatko sa smeje. Takto ju to otec učí

Salwa je trojročné sýrske dievčatko, ktoré celý svoj život pozná len vojnu. No teraz, keď počuje zvuky dopadajúcej bomby či granátu, začne sa smiať. Jej otec Abdullah al-Mohamed vymyslel hru, ktorá má dieťaťu pomôcť bojovať so stresom z bojov prebiehajúcich blízko ich domova.

Video, ktoré sa začalo šíriť na sociálnej sieti, zachytáva dvojicu na sedačke, ako počúva zvuky z vonku. Otec sa spýta dcéry: “Je to lietadlo alebo granát?” Salwa s radosťou odpovedá: “Granát!” Dievčatko malo pravdu a keď dopadne, môžu sa zasmiať. Z hlasného zvuku Salwa nadskočí a obaja sa smejú. “Je to smiešne, však?,” povie otec.

Rodina žije u priateľov v malom meste Sarmada blízko hraníc Sýrie s Tureckom, kde hľadá útočisko pred ofenzívou sýrskych vládnych síl a ich spojencov proti povstalcom na severozápade Sýrie.

Rodina bola nútená utiecť zo svojho domu v Saraqebe, strategickom meste v provincii Idlib, ktoré sa stalo terčom náletov. 32-ročný Abdullah al-Mohamed povedal, že túto hru vymyslel, aby pomohol svojmu jedinému dieťaťu prekonať strach po tom, ako útoky v Saraqebe zosilneli. Nápad dostal po tom, ako chlapci púšťali pyrotechniku, ktorej sa jeho dcéra bála. Vtedy jej vysvetlil, že je to len zábava a nemusí sa ničoho báť. Rovnakým spôsobom potom dievčatku vysvetlil aj padanie bômb.

Ako uviedol povedal al-Abdullah pre Al-Džazíru:

To help his daughter cope with the sound of the bombs, this Syrian father invented a game.



We spoke to the father that captured hearts in a viral heartwarming moment. pic.twitter.com/qXPL90YNEa