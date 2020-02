PS-Spolu: Premiér mal byť pre eurofondy na rokovaní v Bruseli

„Dnes sa dohaduje rozpočet pre EÚ na sedem rokov, takéto rokovania sú iba raz za sedem rokov. Peter Pellegrini ako predstaviteľ našej krajiny, ako premiér, už tam mal včera (v stredu) odletieť a bojovať za našu krajinu, snažiť sa vyjednať čo najlepšie podmienky. Neurobil to, namiesto toho špekuluje, rozdáva nenávisť a robí predvolebnú korupciu na Slovensku. Jemu vôbec nejde o ľudí, a práve preto ich potrebujeme vymeniť,“ zdôraznil Truban.

Slovensko z finančného rámca programovacieho obdobia 2014 až 2020 podľa Trubanových slov vyčerpalo len 25 % prostriedkov, čím je „na chvoste“ členských krajín EÚ. „To, čo sme už premeškali, treba napraviť, ale hlavne sa treba pozrieť na nové programovacie obdobie. Nová vláda sa bude musieť od prvého dňa tejto problematike začať venovať. My v tomto máme viacero návrhov,“ podčiarkol Truban.

PS-Spolu chce podľa neho dva nové operačné programy, špeciálne venované východnému a južnému Slovensku, so sumou asi 1,5 miliardy eur, ktoré by smerovali najmä do infraštruktúry. Koalícia navrhuje aj čerpanie eurofondov s tzv. nulovým spolufinancovaním.

Podľa Šuchu pri doterajšom slabom čerpaní eurofondov Slovensku hrozí, že EÚ mu finančný rámec na ďalšie programovacie obdobie skráti. Slovensko má podľa jeho slov v európskych štruktúrach pri čerpaní eurofondov zlý imidž. „Premiér mal byť v Bruseli, mal naprávať zlý imidž SR,“ podčiarkol Šucha. Upozornil zároveň, že SR nebude mať z čoho zaplatiť ľudí, ktorí pracujú s eurofondmi. „V období, keď máme čerpať 75 % rámca eufondov, tak už nebudeme mať peniaze z európskej technickej pomoci na ľudské zdroje,“ dodal Šucha.

Pellegrini 4. februára po rokovaniach s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom v Bruseli informoval, že sa nezúčastní na prvej časti mimoriadneho rozpočtového samitu EÚ, ktorý sa začne 20. februára.

Premiér pripomenul, že na túto skutočnosť - v rámci debát o podobe dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 - upozornil aj Michela a vysvetlil mu situáciu v spojitosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami na Slovensku a svojou účasťou na jednej z veľkých televíznych predvolebných debát.

„Informoval som Michela, že nebudem môcť prísť na prvú začiatočnú debatu, ale potom hneď po jej skončení (debaty) nasadnem do lietadla a ešte v tú noc priletím do Bruselu,“ uviedol premiér. Dodal, že počíta s tým, že rokovania budú stále prebiehať, najmenej do piatka (21. 2.), lebo to budú naozaj náročné rokovania a kompromis sa bude hľadať ťažko.

„Dovtedy požiadam niektorého z našich kolegov z Vyšehradskej štvorky, aby ma zastupoval. Pravdepodobne sa obrátim na českého premiéra Andreja Babiša, ktorý bude veľmi aktívne vystupovať v prospech nás, kohéznych krajín, a bude brániť teda aj pozíciu Slovenska,“ vysvetlil začiatkom februára premiér.