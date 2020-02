Most-Híd nevstúpi do koalície s ĽSNS ani so Smerom, sľubuje Béla Bugár

Sľubuje to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v zmluve s občanmi, ktorú predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente. Dokument hovorí aj to, že strana chce presadzovať zmeny na očistu justície či prokuratúry.

V zmluve s občanmi hovorí Bugár o osobnom záväzku a sľube. Strana odôvodňuje rozhodnutie nevstúpiť do vlády s ĽSNS zaviazaním sa k boju proti akejkoľvek forme extrémizmu a proti ľuďom, ktorí vyvolávajú napätie a profitujú zo strachu. V zmluve sa tiež píše, že strana sa zaväzuje „nepodporiť a nevstúpiť do koalície so stranou Smer-SD“.

Bugár nevylúčil povolebnú spoluprácu s OĽaNO, no podľa svojich slov má problém s Igorom Matovičom. „OĽaNO sú ľudia, aj tu v parlamente, s ktorými sa dá, aj sme viackrát spolupracovali. S Matovičom sa nedá,“ reagoval s tým, že v hnutí si musia „vyriešiť Matoviča“.

Ak sa strana po parlamentných voľbách dostane do Národnej rady SR, chce Most-Híd podľa zmluvy presadzovať napríklad ďalšie zmeny, ktoré povedú k očiste justície, prokuratúry a polície. Navrhuje tiež zmenu dotácií v poľnohospodárstve tak, aby sa pomohlo rozvoju regiónov. Chce tiež dobudovať diaľnice D1 a pokračovať vo výstavbe rýchlostných ciest, ako aj presadiť zmenu zákona o štátnom občianstve.

Vládny Most-Híd sa v posledných prieskumoch pohyboval na hranici zvoliteľnosti. Vo voľbách kandiduje aj Maďarská komunitná spolupatričnosť MKO-MKS, jej súčasťou sú strany, s ktorými pôvodne Most-Híd rokoval o spoločnom postupe. Napokon sa nedohodli. MKO-MKS bola tiež v prieskumoch na nezvoliteľných priečkach.