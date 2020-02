Video: Polícia fingovala zatknutie lúpežníkov. Mohol za to 7-ročný chlapec

7-ročnému Allanovi Harrisovi diagnostikovali rhabdomyosarkóm, čo je zhubné ochorenie mäkkého tkaniva v brušnej dutine. Po tom, ako strávil množstvo času v nemocnici, kde konečne ukončil liečbu, ho prihlásili do charitatívnej organizácie Make-A-Wish, vďaka ktorej sa mohol stať účastníkom nezabudnuteľného zážitku.

Keďže Allan vždy sníval o tom, že sa stane policajtom, charita sa rozhodla, že mu to na jeden deň umožní. Spolu s policajným zborom z mesta Swansea (Veľká Británia) zorganizovali fingované zadržanie lúpežníkov, ktorého sa zúčastnil aj malý bojovník.

Allan strávil celý deň s políciou zo Západného Yorkshire, kde absolvoval aj krátky výcvik. Policajti mu v závere darovali vlastnú uniformu a napokon sa zúčastnil aj policajného zásahu, pri ktorom osobne pomáhal zaistiť falošných lupičov.

Firearms and dogs get one of the baddies Allan was looking for @MakeAWishUK @WYP_RPU @WestYorksPolice pic.twitter.com/aAq7ozmskp