Igor Matovič reagoval na obštrukcie nezaradených poslancov okolo Miroslava Beblavého

Obštrukcia pri rečníckom pulte podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča má zmysel, ostávanie v rokovacej sále v noci však nie. Skonštatoval to po prerušení mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR pre obštrukcie nezaradených poslancov okolo Miroslava Beblavého. Podpredseda parlamentu Martin Klus (SaS) pripustil, že toto správanie môže byť precedensom do budúcna.

„Od tohto momentu do zajtrajšej deviatej hodiny nemá zmysle byť v rokovacej sále, lebo nič nezachránime tým, že tu budeme kempovať,“ povedal Matovič. Obštrukcia pri rečníckom pulte zmysel podľa neho má, ale ostávať v pléne v noci nie. Dodal, že každý má svoje spôsoby, ako bojovať proti zlu. Na otázku, či nezaradených poslancov podporil v obštrukcii, odpovedal tým, že ich nekritizuje.

„Môže to byť do budúcna problém a asi sa budeme musieť zamyslieť aj nad tým, ako upraviť rokovací poriadok, aby sa toto nedialo,“ podotkol Klus s tým, že aj v niektorých zahraničných parlamentoch majú inštitúty, ktoré umožňujú vyviesť poslancov v podobných prípadoch z rokovacej sály. Dodal, že o 11.00 h bude rokovať poslanecké grémium, riešiť by mali podľa neho zrejme ďalší postup na mimoriadnej schôdzi.

V prvom rade podľa neho treba zaviesť adekvátnu politickú kultúru do parlamentu. „A to tak, že sa osem dní pred voľbami nebude zvolávať mimoriadna schôdza o osemsto miliónoch, ktoré nemáme vo verejnom rozpočte. Tu treba začať a nie hneď odsudzovať tých, ktorí na to poukazujú, hoci svojským, ale dôležitým spôsobom,“ poznamenal.

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v stredu opätovne prerušil rokovanie parlamentu do štvrtka (20. 2.) do 9. hodiny. Dôvodom je pokračujúca obštrukcia nezaradených poslancov okolo Miroslava Beblavého. Danko ich viackrát vyzval, aby opustili rokovaciu sálu. Neurobili tak.

Poslanci majú na schôdzi prerokovať tri vládne návrhy zákonov v skrátenom režime, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Rovnako sa majú zaoberať aj Istanbulským dohovorom.