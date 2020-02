Nezaradení poslanci ďalej blokujú schôdzu, chcú, aby o nej rozhodol Ústavný súd

Žiadajú, aby predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) podal podnet na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorý by v zrýchlenej lehote rozhodol o tom, či bola mimoriadna schôdze zvolaná zákonne a či môže pokračovať.

„My si myslíme, že nie. Ale je to otázka, ktorú by mohol definitívne vyriešiť len ÚS,“ povedal Beblavý na stredajšom brífingu po tom, ako ich predseda parlamentu vykázal zo sály a prerušil schôdzu do nasledujúceho dňa. Beblavý naďalej tvrdí, že zákony predložili na mimoriadnu schôdzu nezákonne.

Poukázal na rokovací poriadok parlamentu a na to, že im neumožnili podať námietku voči ich vykázaniu z rokovacej sály. „Pán Danko stavil na stratégiu, že nás umlčí,“ skonštatoval Beblavý a dodal, že v blokovaní schôdze budú pokračovať, pretože „ochrana parlamentarizmu“ je pre nich dôležitejšia ako ich platy, o ktoré môžu prísť po ich vykázaní zo sály a nerešpektovaní výziev.

Danko v stredu opätovne prerušil rokovanie parlamentu do štvrtka (20. 2.) do 9. hodiny. Dôvodom je pokračujúca obštrukcia nezaradených poslancov okolo Beblavého. Danko ich viackrát vyzval, aby opustili rokovaciu sálu. Neurobili tak.

Poslanci majú na schôdzi prerokovať tri vládne návrhy zákonov v skrátenom režime, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Rovnako sa majú zaoberať aj Istanbulským dohovorom.