Video: Neskutočná záchrana v poslednej chvíli

Hrdinovia na ceste zasiahli pri dopravnej nehode, aby vyslobodili zraneného muža z horiaceho auta. Jim Angulo bol na ceste do práce v Miami na Floride, keď si na diaľnici všimol auto v plameňoch

Spočiatku nevedel, že v jednom z vozidiel bol uväznený muž, iba si všimol, že okolo stojí dav ľudí, ktorí si nehodu natáčajú na mobilný telefón. Jim však potom začul zraneného vodiča, ktorý volá o pomoc a zo svojho vozdila okamžite vystúpil.

Angulo a ďalší okoloidúci riskovali svoj život len pár centimetrov od plameňov, aby vytiahli muža z vozidla.

Zranený muž bol s popáleninami prevezený do nemocnice. Angulo dramatické zábery zverejnil na sociálnej sieti s posolstvom, že ľudia by mali zachraňovať a nie len natáčať nehody.

"Keby som bol v rovnakej situácii, dúfam, že by pre mňa niekto urobil to isté," uviedol pre WSVN. "Je to také jednoduché."