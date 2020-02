Toto pikantné jedlo znižuje riziko infarktu a mŕtvice aj bez diéty

Výskum zistil, že pravidelná konzumácia chilli papričiek znižuje riziko úmrtia na srdcové choroby, mozgovú príhodu a znižuje celkovú úmrtnosť.

Chilli papričky sú populárnou zložkou v tradičnej stredomorskej strave a mnohých ďalších kultúrach.

Papričky je potrebné jesť niekoľkokrát do týždňa

Talianska štúdia zistila, že konzumácia chilli papričiek štyrikrát týždenne alebo viac môže znížiť riziko úmrtia na mŕtvicu o 50 percent, úmrtia na infarkt o 40 percent a na akúkoľvek príčinu smrti o 23 percent.

Štúdia publikovaná v časopise Journal of the American College of Cardiology skúmala 23 000 Talianov a sledovala ich zdravotné a stravovacie návyky viac ako osem rokov. Marialaura Bonaccio, prvá autorka štúdie, uviedla:

„Zaujímavé je, že ochrana pred rizikom úmrtnosti bola nezávislá od typu stravy, ktorú ľudia držali. Inými slovami, niekto môže dodržiavať zdravú stredomorskú stravu, niekto iný môže jesť menej zdravo, ale pre všetky z nich má chili ochranný účinok. “

Ochranný účinok chilli papričiek môže byť spôsobený vysokým obsahom kapsaicínu a flavonoidov.

Kapsaicín nájdete v rôznych odrodách, s ktorými môžete v kuchyni experimentovať, ako napríklad serrano, chilli, kajenské korenie a jalapeño.

Obsahujú tiež fytochemikálie ako je kvercetín a luteolín, čo sú prírodné antioxidanty s protizápalovým účinkom

Chilli papričky obsahujú tiež kapsaicinoidy a karotenoidy, ako je beta karotén. Všetky tieto účinné látky a ich vzájomná spolupráca môžu mať pozitívny vplyv na ľudské zdravie.