Začala sa mimoriadna schôdza parlamentu

Aktualizované: 13:30

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) prerušil rokovanie Národnej rady SR. Dôvodom sú nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého, ktorí na rečnícky pult priniesli tortu a nechcú ju zo sály vyniesť.

Danko podotkol, že takéto konanie "nie je hodné poslanca a duplom nie predsedu strany a je v rozpore s rokovacím poriadkom."

Beblavý žiadal o prednesenie procedurálneho návrhu, Danko to však neumožnil. Beblavý chcel vysvetliť, prečo tortu do pléna priniesol. Novinárom pred rokovaním vysvetlil, že ide o svadobnú tortu budúcej koalície zloženej zo Smeru-SD, SNS a ĽSNS.

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v utorok popoludní otvoril mimoriadnu 58. schôdzu parlamentu. Poslanci na nej prerokujú tri vládne návrhy zákonov, ktoré majú byť v skrátenom režime a zaoberať sa budú aj Istanbulským dohovorom.

Februárová schôdza už nebola plánovaná, Danko ju však zvolal po tom, ako vláda schválila tri právne normy.

Novelou zákona o prídavku na dieťa sa má jeho výška zdvojnásobiť plošne aspoň na sumu 50 eur. Rodičia nezaopatreného dieťaťa tak majú získať väčšiu podporu zo strany štátu a toto opatrenie ich má čiastočne odbremeniť od finančných výdavkov. Ministerstvo práce zvýšenie tejto dávky odôvodňuje aj nepostačujúcou výškou v súčasnosti, hoci sa každoročne valorizuje.

Novelou zákona o sociálnom poistení by mali dôchodcovia ku koncu tohto roka dostať 13. dôchodok. Nárok naň majú mať všetci dôchodcovia a jeho výška by mala byť na úrovni súčasnej priemernej výšky dôchodku, teda 460,40 eura, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433,20 eura. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 137,70 eura, priemerný dôchodok vdov je 263,10 eura, vdovcov 208,80 eura. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 380 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209,90 eura. Sociálny dôchodok by mal dosiahnuť 255 eur a invalidný dôchodok z mladosti by mal byť vo výške 280,5 eura. Oba návrhy v sociálnej oblasti pochádzajú z dielne koaličného Smeru-SD.

Doladiť v parlamente sa má ešte návrh na zrušenie diaľničných známok. Zámer zrušiť známky pre fyzické osoby a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony predstavil Danko a uviedol ju ako jednu z podmienok tejto mimoriadnej schôdze parlamentu. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) vyčíslil, že toto opatrenie by malo stáť približne 70 miliónov eur.

Poslanci tiež budú rokovať o Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor).