Za ľudí a PS-Spolu vyzvali poslancov, aby otvorenie schôdze nepodporili

Oba politické subjekty tvrdia, že takáto schôdza je v rozpore so zákonom, kritizujú nezodpovedný prístup Smeru-SD a SNS.

Predseda strany Za ľudí Andrej Kiska na utorkovej tlačovej konferencii zdôraznil, že síce podporujú 13. dôchodok a vyššie prídavky na dieťa, ale sú proti volebnej korupcii, za ktorú považujú aj zvolanie tejto schôdze NR SR. Poukázal tiež, že hlasovanie na utorkovej schôdzi ukáže, že je pripravená povolebná koalícia Smeru-SD a ĽSNS.

Nezaradená poslankyňa Veronika Remišová zo strany Za ľudí zdôraznila, že vládna koalícia sa na schôdzi chystá nezodpovedným spôsobom zadlžiť „aj deti našich detí“. Vyzvala preto všetkých poslancov, aby otvorenie schôdze nepodporili. Ak však schôdzu otvoria a vládne zákony prejdú, budú podľa Kiskovych slov apelovať na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby ich nepodpísala.

Podobne to vidí aj volebný líder koalície PS-Spolu Michal Truban. Podľa jeho slov je mimoriadna schôdza generálkou toho, ako budú vedieť spolupracovať strany Smer-SD a LSNS. Zdôraznil, že schôdza je nezákonná. Programový líder koalície a nezaradený poslanec Miroslav Beblavý poukázal na výdavkový strop, ktorý vláda už schválila, a podotkol, že schválenie zákonov predložených na túto schôdzu by bolo v rozpore s týmto stropom. Hlasovať za otvorenie utorkovej schôdze je podľa jeho slov v rozpore s poslaneckým sľubom aj Ústavou SR.

Na mimoriadnej schôdzi majú poslanci rokovať o vládnych návrhoch zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. O všetkých troch bodoch by mal parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Do programu schôdze sa zaradil aj návrh na vyslovenie nesúhlasu s Istanbulským dohovorom. Schôdzu iniciovali poslanecké kluby Smeru-SD a SNS.

Zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, ako aj samotné predložené opatrenia kritizujú viacerí opoziční poslanci. Poslanci za OĽaNO a SaS neplánujú program schôdze podporiť, ak sa však otvorí, chcú sa zapojiť do diskusie. Naopak, ĽSNS zvolanie schôdze podporuje, a to pre rokovanie o Istanbulskom dohovore. Poslanci vládneho Mosta-Híd so zvolaním schôdze nesúhlasia.