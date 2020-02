Tomáš nepovedal, či má Pellegrini nahradiť Fica, ak získa viac krúžkov

Poslanec Národnej rady SR za Smer-SD Erik Tomáš nepovedal, či by mal byť Peter Pellegrini predsedom Smeru-SD, ak by získal vo voľbách viac krúžkov ako Robert Fico. Hovoril o tom v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Povedal tiež, že Smer-SD by nešiel na obedy, ktoré by organizoval premiér nominovaný OĽaNO.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) si myslí, že vláda pod vedením lídra OĽaNO Igora Matoviča by vydržala celé štyri roky. Odpovedala aj na otázku, či by SaS uprednostnila pred hnutím Sme rodina spoluprácu s Mostom-Híd a Dobrou voľbou. Tvrdí, že nie. Tomáš obhajoval sociálne opatrenia, ktoré vláda prijala niekoľko dní pred voľbami a idú do parlamentu. Zdôraznil, že Smer-SD nepresadzuje sociálne opatrenia len pred voľbami. Odmieta reči o rozvracaní verejných financií. Ďuriš Nicholsonová kritizuje spôsob prijímania zmien, hovorí o volebnej korupcii. „Absolútne nie sú dôvody na skrátené konanie," podotkla s tým, že prezidentka SR Zuzana Čaputová by nemala podpísať zákony prijaté tak blízko pred voľbami a pri ktorých dochádza k porušovaniu zákonov. „Pani prezidentka by nemala podpísať nič, čo bol pokus o masívnu volebnú korupciu," doplnila. Tomáš sa nazdáva, že hlava štátu by zmeny podpísať mohla. „Pevne verím, že aj pani prezidentke záleží na tom, aby ľudia dostali 13. dôchodok a rodiny zvýšený prídavok na dieťa," uviedol. Tomáš si zároveň myslí, že vláda, v ktorej by boli Richard Sulík (SaS), Boris Kollár (Sme rodina) a Andrej Kiska, by sociálne opatrenia zrušila. Ďuriš Nicholsonová jasne nepovedala, či by sa tak naozaj stalo. Diskutujúci hovorili aj o videu o pozemkoch exprezidenta a šéfa mimoparlamentnej strany Za ľudí Andreja Kisku. Tomáš si myslí, že za ním nie je nikto zo Smeru-SD. „Nerozumiem, prečo sa máme vyjadrovať k nejakému videu. My sa venujeme 13. dôchodku a prídavku na dieťa," uviedol. Dodal, že video majú riešiť orgány činné v trestnom konaní. Ďuriš Nicholsonovej sa úroveň videa javí ako úroveň Smeru-SD.