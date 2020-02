Z rokovaní po voľbách vylučujeme len ĽSNS, povedal za Smer Pellegrini

Predseda vlády SR a volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini to povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 v odpovedi na otázku, či by o povolebnej spolupráci išiel rokovať aj so svojím oponentom v diskusii, lídrom strany Za ľudí Andrejom Kiskom.

„Ak by tak voliči rozhodli vo voľbách a ak by to bola garancia toho najstabilnejšieho z toho, čo môže vzniknúť, uprednostním stabilitu a pokoj v krajine a pokojne si s ním sadnem za rokovací stôl, ak s tým aj on bude súhlasiť,“ uviedol Pellegrini, ktorý upozornil, že vždy sa snažil mať s bývalým prezidentom korektné vzťahy.

Kiska si takúto situáciu predstaviť nevie a nechce. „Hovorím tisíc a prvýkrát, že so Smerom, jeho a klonmi ani s dcérami rokovať nebudeme,“ zdôraznil.