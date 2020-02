Pellegrini video z Popradu nekomentuje, podľa Kisku je to počin Smeru

„Nekomentoval som iné videá z iných kancelári, nebudem to robiť ani teraz, polícia to má, nech sa tým zaoberá,“ skonštatoval premiér. Odmietol zároveň vytváranie dojmu, že by to bolo na objednávku Smeru.

O tom je naopak presvedčený Kiska. „Prenikli k nám informácie, kto za tým videom stojí, samozrejme, že to oznámim a budem o tom hovoriť s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ povedal o videu, ktoré považuje za trápne zinscenované divadlo so zlými hercami.

To, že sa objavilo dva týždne pred voľbami nepovažuje za náhodu. „Je to ďalší pokus, ako ma kompromitovať a poškodiť aj strane Za ľudí,“ povedal.

„Čo už má pán Kiska povedať, keď sa o ňom zhovárajú dvaja vagabundi a hovoria to, čo hovoria,“ reagoval Pellegrini.

Obaja sa vyjadrovali aj k otázke, či by sa pred voľbami mohla reálne objaviť nahrávka o rozhovore Roberta Fica, Mariana K. a Dobroslava Trnku, ktorú avizoval líder hnutia Sme Rodina Boris Kollár. Ani Pellegrini ani Kiska o tom špekulovať nechceli.