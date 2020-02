Skladateľné smartfóny môžu v budúcnosti tvoriť stálu súčasť trhu

Na rozdiel napríklad od telefónov s 3D displejom by teda nemalo ísť o slepú vývojovú vetvu. Zhodujú sa na tom viaceré analytické spoločnosti i odborní novinári, ktorých TASR oslovila.

Podľa technologickej novinárky Alžbety Gavendovej z denníka Hospodárske noviny je zatiaľ predčasné hovoriť, ako to so skladacími smartfónmi dopadne, osobne im ale zatiaľ dáva šancu na úspech. „Všetko chce trochu času a možno o pár rokov bude skladací telefón vo vrecku každého z nás. Množstvo ľudí si pred pár rokmi nedokázalo predstaviť, že by mohli smartfóny s krehkejšími displejmi nahradiť staré dobré odolné 'tehly'. Množstvo funkcií a väčší displej však zvíťazili,“ poznamenala Gavendová.

Túžba výrobcov po niečom novom podľa jej slov zrejme vždy musí trochu predbehnúť dobu. „Tentoraz mi však prvé uvedenie smartfónu Samsung Galaxy Fold pripadalo tak, ako by ho predtým nedali vôbec do rúk bežným testerom. Zariadenia sa tak novinárom zničili v priebehu prvého či druhého dňa, pričom išlo skôr o mechanické chyby,“ podotkla Gavendová.

Šéfredaktor magazínu Touchit Ondrej Macko si myslí, že telefóny s ohybnými displejmi sú spôsob, ako výrobcovia dokážu obhájiť, že ich vlajková loď už stojí nie 1000, ale 2000 eur. „Osobne si myslím, že to bude v budúcnosti skôr taký luxusný tovar, niečo ako vizitka úspešnosti, ale masový produkt z toho nebude. Podobne ako sa z tabletov nestali náhrady notebooku,“ konštatoval Macko s tým, že záujemcovia sa určite nájdu, ale skôr to bude minoritná oblasť.

Technologické možnosti na produkciu takýchto telefónov sú podľa neho dnes na dostačujúcej úrovni a problémy prvých modelov na trhu považuje skôr za detské choroby. „Dodávateľ skladateľného displeja je len jeden a dnes už nebýva zvykom počkať si na ukončenie vývoja aj s testovaním. Treba prísť na trh ako prvý, a potom sa objavujú takéto problémy,“ podotkol šéfredaktor Touchit.

Podľa jednej z posledných analýz spoločnosti IHS Markit by v roku 2021 malo byť na trh dodaných 17,5 milióna ohybných displejov, v roku 2024 by ich počet mal dosiahnuť 39,4 milióna kusov a o rok neskôr až 50,5 milióna. Pre porovnanie, v treťom kvartáli 2019 bolo podľa ďalšej analytickej spoločnosti Counterpoint Research na trh dodaných 380 miliónov bežných smartfónov.

Telefónom so skladateľnými displejmi však zrejme veria aj samotní výrobcovia, keďže viacerí už chystajú druhú generáciu takýchto smartfónov, prípadne hľadajú ich nové formy. Skladacie displeje ale nemusia zostať len doménou smartfónov. Na tohtoročnej výstave CES v Las Vegas totiž bolo možné vidieť aj prvý notebook s ohybným displejom. Fyzická klávesnica je v ňom nahradená časťou displeja a celý notebook je možné rozložiť na akýsi rozmerný tablet.