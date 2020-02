Beblavý: S Lex Haščák potenciálnych partnerov nevydierame, je však prioritou

Miroslav Beblavý z koalície to povedal v reakcii na otázku TASR, či chcú dostať zákon do programového vyhlásenia vlády.

„My nedávame žiadne ultimáta, my nevydierame, ale všetkým našim partnerom sme povedali, že je pre nás Lex Haščák absolútnou prioritou,“ uviedol Beblavý. Mimoparlamentné KDH aj Za ľudí to podľa lídra Spolu podporili, zatiaľ čo predseda OĽaNO Igor Matovič uviedol, že je návrhu otvorený.

Podľa Lex Haščák by mali „oligarchovia“, ktorí vlastnia médiá, zákaz obchodovať so štátom a taktiež by zákon zakazoval tzv. krížové vlastníctvo v zdravotníckom sektore. „Ak budú chcieť ďalej vlastniť médiá, tak budú musieť preukázať nezávislosť od svojho zasahovania do ich obsahu,“ doplnil Beblavý. Finančná skupina Penta považuje návrh zákona za protiústavný.

V súvislosti s návrhom podala koalícia PS-Spolu sťažnosť na Ústavný súd SR po tom, ako vládna koalícia na poslednej schôdzi parlamentu zablokovala prerokovanie návrhu.