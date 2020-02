Robert Fico odmieta jeho spájanie s videom o Andrejovi Kiskovi

Predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico odmieta jeho spájanie s videom o lídrovi mimoparlamentnej strany Za ľudí a exprezidentovi Andrejovi Kiskovi. Povedal to v piatok na tlačovej konferencii v Prešove.

„Mne sa zdá, že v tejto krajine zodpovedám za všetko vrátane vetra, dažďa, tepla a zimy. Je to smiešne. Tento upotený pán z Popradu by sa mal konečne spamätať. Mňa absolútne nezaujíma, kde je, čo je, je to vec orgánov činných v trestnom konaní. My tu dnes riešime podstatne vážnejšiu agendu a to sú dôchodky, rodinné prídavky, Istanbulský dohovor. Už to je úplne trápne. Vždy keď na neho niečo vyjde, ja netuším o čo ide, tak vždy hovorí, lebo Fico. Prepáčte, ja k tomu nemám čo povedať,“ uviedol Fico.

Ako dodal, video ešte nevidel a plánuje si ho pozrieť. „To je tak, že keď sa to týka Fica a Smeru-SD, všetko je pravda. Keď sa to týka niekoho iného, tak to pravda nie je. Ja som len čítal zatiaľ nejaké správy, že vyšlo nejaké video, kde hovoria dvaja ľudia, ktorí boli blízko pri ňom (Andrejovi Kiskovi - pozn. TASR) v nejakých pozemkoch pod Tatrami. Čo ja s tým mám? Všetci dobre viete, že to je klamár, podvodník, zlodej a úžerník,“ doplnil Fico.

Aktérmi videa, na ktoré viaceré médiá upozornil anonym, sú svedok z Kiskovho procesu v kauze pozemkov Michal Šuliga a Milan Reichel spájaný s popradským podsvetím. Kiska označil video za zinscenované. Tvrdí tiež, že Reichela nikdy nevidel a od Šuligovej firmy kupoval pozemky na základe inzerátu uverejneného v novinách, ktorý aj v statuse na sociálnej sieti uverejnil. Vo videu sa Šuliga a Reichel rozprávajú o Kiskovej kauze s pozemkami vo Veľkom Slavkove, ktorá sa dostala na súd. Kiska sa ešte ako prezident o pozemky súdil so zubárom Jánom Francom, spor prehral v roku 2018. Šuliga bol jedným zo svedkov. Vo videu tvrdí, že Kiska vedel, že sa mu predáva nezákonne vydržaný pozemok a že mu „držal stranu“. Vo svojom zdôvodnení rozsudku sudca Miroslav Radačovský uviedol, že Kiska nadobúdal pozemok v dobrej viere a nemohol vedieť, že bol získaný nezákonne.