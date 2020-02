Video: Muž neveril vlastným očiam, takto mu pes pomohol s prádlom

Našich domácich miláčikov chováme s láskou a často im odpúšťame, aj keď po sebe nevedia upratať. Tento pes je však výnimkou, pretože pomôže ešte aj tam, kde po sebe zanechá neporiadok človek. Gabbie Gaspardová sa na Twitteri pochválila videom so svojim psom Jonsim.

Na záberoch je vidno, ako muž nesie veľkú kopu prádla cez obývačku, keď mu na zem spadne ponožka. S plnými rukami sa však po ňu nechce zohýbať a tak sa zo žartu spýta psa, či by mu doniesol ponožku. Ozve sa aj dieťa, no muž povie, že sa rozpráva s Jonsim. Ten si ešte sekundu poleží a potom sa zdvihne a ponožku skutočne donesie. Ako je počuť vo videu, muž je z toho náramne prekvapený.

Video: Pes prekvapil so spadnutou ponožkou

since this is getting a lot of attention on all my other social media it felt appropriate to post it here too pic.twitter.com/bqXGI0iGPS