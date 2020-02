Video: Takýto trik mal byť možný len jeden deň v roku. NASA vysvetľuje, ako je to naozaj

Internet zahltila nová výzva. Odštartoval ju virálny príspevok na Twitteri, podľa ktorého NASA tvrdí, že 10. februára 2020 bol jediný deň, keď sa ľuďom malo podariť postaviť metlu zvislo na zem tak, aby samostatne ostala stáť.

„Takže NASA uviedla, že dnešok je jediný deň, keď metla dokáže bez opory stáť vďaka gravitačnej sile,“ uviedla v ten deň užívateľka Twitteru s prezývkou mikaiylaaaaa. K príspevku pridala video, na ktorom skutočne postavila metlu na zem tak, že sa jej dotýkala štetinami a samostatne stála.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! pic.twitter.com/M0HCeemyGt