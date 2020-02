Video: Tínedžeri v metre predstierali, že sa im na dlážku vylial „koronavírus“

17-ročný David Flores a 19-ročný Morris Cordewell si zašli do newyorského metra v prezlečení, aby tam nachytali cestujúcich. V ochranných oblekoch sa pred všetkými tvárili, že sú vedci prenášajúci uzavretú nádobu s toxickým obsahom. V nej sa mali nachádzať vzorky nového koronavírusu, ktorý má v roku 2020 na svedomí viac ľudských životov ako epidémia SARS v rokoch 2002 a 2003.

„Dúfam, že to je Kool-Aid,“ povedal jeden cestujúci, keď uvidel priesvitnú nádobu s červenkastou tekutinou. Kool-Aid je značka detských džúsov, a tento výrobok sa v nádobe skutočne nachádzal. „To je koronavírus,“ vyzvedal ďalší Newyorčan.

Tínedžeri s rúškami na ústach pred všetkými zdvihli palce na rukách na znamenie, aby sa nebáli, a že je všetko v poriadku. Potom ale jeden z nich nadvihol veko nádoby, čo vyvolalo rozruch v celom vozni.

Ďalším krokom zákerného fóru bolo „nechtiac“ rozliať džús na podlahu. To už sa nezaobišlo bez panických reakcií. Viacerí ľudia si zo strachu pred rozliatou tekutinou stali na sedačky.

„Je to vtip! Je to vtip,“ zakričala dvojica mladíkov v ochranných oblekoch. Tí neskôr ozrejmili, že mnohí cestujúci po celý čas vedeli, že kvapalina v nádobe nie je žiadny vírus. Prišli na to sami.

Spoločnosť Metropolitan Transportation Authority, ktorá prevádzkuje mestskú dopravu v New Yorku, žartík označila za nevhodný. „Za súčasných podmienok je nezodpovedné obliecť si ochranné obleky a nastúpiť do metra, alebo sa len prejsť po uliciach New Yorku,“ uviedol predseda Pat Foye.