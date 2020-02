Ak na letisku zabúdate robiť túto vec, prispievate šíreniu epidémie

Letiská sú ako výkladné skrine obchodov s prenosnými ochoreniami. Na jednom mieste nájdete tisíce ľudí z rôznych kútov sveta a ich imunitné systémy sú málokedy pripravené na mikróby niekoho iného. Na letisku sa tiež dotýkame množstva predmetov, ktoré sú živnou pôdou pre baktérie a vírusy, napríklad kľučky dvier na toaletách, bezpečnostné kiosky alebo podnosy s jedlom v reštaurácii.

V roku 2018 boli odobraté vzorky z 90 rôznych povrchov na letisku a patogénne vírusy sa našli na:

67 percentách vzoriek z detského kútika

polovici vzoriek z podložiek na batožinu

polovici vzoriek z tlačidiel na platobnom termináli

tretine vzoriek zo stánkov na kontrolu cestovných dokladov

14 percentách vzoriek zo zábradlí

Letiská sú vďaka obrovskému množstvu vzduchu, ktorý dýchame, a povrchov, ktorých sa dotýkame, kľúčovými priestormi pre šírenie vírusov a baktérií. Vďaka leteckej preprave sa tak mnohé patogény prepravia do rôznych častí sveta, ako to bolo aj pri novom koronavíruse.

Našťastie, táto hrozba sa dá veľmi jednoducho zažehnať – stačí, keď si nezabudnete umývať ruky. V štúdii zverejnenej v žurnále Risk Analysis sa uvádza, že dôslednejšie umývanie rúk len na 10 medzinárodných letiskách by spomalilo šírenie nákazlivej choroby až o 37 percent. Ak by sa na každom letisku na svete vyskytovalo viac čistých rúk, nákaza by sa celosvetovo šírila o 24 percent pomalšie.

„70 percent ľudí, ktorí použijú toaletu, si následne umyje ruky. Zvyšných 30 percent to nerobí. Dokonca aj z tých, ktorí si ruky umývajú, len polovica vie, ako sa to robí správne a dôsledne,“ vyhlásil profesor Christos Nicolaides z Cyperskej univerzity.

Najdôležitejší faktor pri šírení ochorení nie je vyťaženosť alebo letecké spojenia letiska, ale prekvapivo jeho poloha. Letiská v Tokiu a Honolulu napríklad nepatria medzi najziskovejšie na svete, no vďaka polohe sú najčastejším zdrojom šírenia patogénov a umožňujú ich presun medzi západným a východným svetom.

Možnosťami, ako zvýšiť povedomie o dôležitosti umývania rúk, sú aj vzdelanie, plagáty, verejné vyhlásenia, reklamy na sociálnych médiách a hustejšia sieť umývadiel.

„Zvyšovanie povedomia o hygiene rúk je výzva, ale nový prístup k vzdelávaniu, vnímavosť a sociálne médiá sa osvedčili ako efektívne nástroje šírenia informácií o dôležitosti umývania rúk,“ dodal profesor Nicolaides.