Prieskum Focusu: Voľby by vyhral Smer, OĽaNO naďalej rastie

Ak by sa voľby do Národnej rady (NR) SR konali v prvej polovici februára, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 17 percent, druhé by bolo OĽaNO, ktoré by volilo 13,3 percenta respondentov, na treťom mieste by skončila ĽSNS so ziskom 12,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu volebných preferencií, ktoré na objednávku koalície PS-Spolu zrealizovala agentúra Focus v dňoch 6. až 12. februára na vzorke 1005 respondentov.

Po prvej trojici nasleduje koalícia PS-Spolu so ziskom 9,3 percenta hlasov, Za ľudí, ktorých by volilo 8,2 percenta voličov a hnutie Sme rodina, ktorému by dalo hlas 7,8 percenta opýtaných. Parlamentné mandáty by získalo aj KDH, ktorému by hlas odovzdalo 5,4 percenta voličov a SaS, ktorá v prieskume získalo 5,3 percenta hlasov.

Mimo NR SR by ostala SNS (4,4 percenta), Most-Híd (4,2 percenta), Dobrá voľba (4 percentá), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,9 percenta) a aj strana Vlasť, ktorú by volilo 3,2 percenta respondentov.

V prepočte na mandáty by Smer-SD získal v parlamente 33 kresiel, OĽaNO 25, ĽSNS 23 kresiel. Koalícia PS-Spolu by získala 18, Za ľudí 16 a Sme rodina 15 mandátov. KDH i SaS by zastupovalo v parlamente po desať poslancov.

Ostatné strany získali v prieskume menej ako jedno percento hlasov. Pol percenta by získala Demokratická strana, 0,4 percenta Slovenské hnutie obrody. Pre stranu Socialisti.sk, rovnako pre Starostov a nezávislých kandidátov by sa rozhodlo 0,3 percenta voličov. Jednu desatinu percenta hlasov získali v prieskume subjekty Máme toho dosť!, Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby a 99 % - občiansky hlas. V prieskume sa objavili aj strany Slovenská liga, Hlas ľudu, Hlas pravice, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku a Práca slovenského národa - s nulovým ziskom.

Na voľbách by sa z celkového počtu opýtaných nezúčastnilo 9,2 percenta respondentov, ďalších 7,7 percenta nevedelo odpovedať, či sa na voľbách zúčastní.