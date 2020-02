Nákaza koronavírusom je ovplyvnená aj vekom. Táto skupina ľudí je viac chránená

Nový koronavírus, ktorý sa šíri z Číny, zabil už viac ako 1000 ľudí, ale jedna skupina populácie je vírusom najmenej ovplyvnená - deti. Vírusom sa môže infikovať aj mládež a podľa čínskych úradov sú medzi nakazenými najmenej dvaja novorodenci.

Podľa výskumu uverejneného 5. februára v časopise Journal of American Medical Association je však medzi diagnostikovanými len veľmi málo detí. Podľa údajov je priemerný vek nakazených medzi 49 a 56 rokmi.

Nie je úplne jasné, prečo sa zdá, že deti unikajú najhorším účinkom vírusu 2019-nCoV. Podobný vzorec sa však týka mnohých infekčných chorôb, ako sú ovčie kiahne a osýpky, či novo vznikajúcich chorôb vrátane SARS a (MERS)

„Tomuto javu úplne nerozumieme - môže to byť spôsobené rozdielmi v imunitných odpovediach detí v porovnaní s dospelými,“ povedal Andrew Pavia, vedúci oddelenia detských infekčných chorôb na univerzite v Utahu pre Livescience. Jednou z hypotéz je, že u detí je aktívnejšia vrodená imunitná reakcia, čo je prvotná reakcia na skupiny patogénov.

Vrodený imunitný systém je prvou líniou obrany proti patogénom. Bunky v tomto systéme okamžite reagujú na cudzých útočníkov. Adaptívny imunitný systém sa naopak učí rozpoznávať konkrétne patogény, ale trvá dlhšie, než sa pripojí k bitke. Ak je vrodená imunitná reakcia silnejšia u detí vystavených 2019 nCoV, môžu ľahšie bojovať s infekciou ako dospelí a majú iba mierne príznaky.

Deti majú príznaky vírusovej pneumónie, no majú menšiu šancu zomrieť

Ostatné koronavírusy, vrátane SARS a MERS, tiež vykazujú tento vzorec, povedala Krys Johnsonová, epidemiologička na Temple University College of Public Health. Ako vysvetlila, nie je to o tom, že by deti nemali žiadne príznaky. Skutočne majú vírusovú pneumóniu, ale pretože ich imunitné systémy sú také silné, nereagujú na vírus tak zle ako dospelí.

Podobne majú dospelí 25-násobne vyššie riziko úmrtia na ovčie kiahne ako deti. A hoci chrípka môže byť pre dojčatá fatálna, staršie deti ju zvyčajne zdolajú ľahšie ako dospelí. Miera úmrtí na sezónnu chrípku je u dospelých desaťkrát vyššia ako miera úmrtnosti u detí.

Deti nemajú menšiu pravdepodobnosť vystavenia respiračným chorobám ako dospelí. Je najpravdepodobnejšie, že sa infekciou nakazia, ale ľahšie sa zotavujú ako ich rodičia a starí rodičia. Okrem silného vrodeného imunitného systému existujú ďalšie možné dôvody, ktoré by mohli vysvetliť túto odolnosť. Jedným z nich je, že deti môžu mať zdravšie dýchacie cesty, pretože neboli tak veľmi vystavené cigaretovému dymu a znečisteniu ovzdušia ako dospelí.

Ďalším faktorom je, že deti sú vo všeobecnosti zdravšie a majú menej chronických zdravotných problémov. Po vypuknutí SARS z roku 2003 aj pri prepuknutí MERS v roku 2012 boli dospelí s chronickým zdravotným ochorením vystavení vyššiemu riziku úmrtia ako dospelí bez sprievodných ochorení. Tieto stavy môžu zahŕňať čokoľvek od cukrovky cez autoimunitné poruchy až po kardiovaskulárne ochorenia alebo dokonca jednoduchú obezitu.