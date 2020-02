Pápež nepovolil ženatým mužom v Amazónii stať sa kňazmi

Pápež František v stredu odmietol kontroverzný návrh biskupov z Amazonskej oblasti, ktorí ho žiadali, aby umožnil kňazské povolanie v tomto regióne vykonávať aj ženatým mužom. Išlo by pritom o špeciálnu výnimku z platného pravidla o povinnom celibáte duchovných, píše agentúra DPA.

Amazonskí biskupi na trojtýždňovej synode o Amazónii vlani v októbri vyslovili požiadavku, aby bolo aj ženatým mužom v ich regióne umožnené stať sa kňazmi. Touto zmenou chceli bojovať proti akútnemu nedostatku duchovných v odľahlých oblastiach v dažďových pralesoch.

Biskupi žiadali Vatikán aj o to, aby znovu otvoril študijnú komisiu, ktorej úlohou bola diskusia o vysviackach žien za diakonky. To by im umožnilo viesť kázne, ako aj sobášiť i krstiť, približuje agentúra AP. Pápež takúto komisiu vytvoril v roku 2016, avšak svoju činnosť ukončila bez dosiahnutia konsenzu.

V dlho očakávanom oficiálnom dokumente sa pápež o požiadavke amazonských duchovných vôbec nevyjadril - namiesto toho navrhol, aby do týchto oblastí prichádzalo viac misionárov. Takisto uviedol, že kňazi by mali dostávať rozsiahlejšie školenie, aby dokázali lepšie komunikovať s amazonskými kultúrami.

V 111-bodovom dokumente nazvanom Milovaný Amazon sa pápež venoval iným témam, o ktorých biskupi na synode hovorili, ako napríklad sociálnej a environmentálnej spravodlivosti, právam menšín a potrebe významnejšej roly žien v cirkvi. Pápež kritizoval zneužívanie pôvodných obyvateľov Amazónie a ničenie daného územia nelegálnou ťažbou a odlesňovaním, všíma si agentúra AFP.

Pápež počas vlaňajšej synody vyzval na rázne opatrenia na ochranu amazonských dažďových pralesov a ich pôvodných indiánskych obyvateľov a otvoril aj otázku, ako môže cirkev pomôcť ochrániť tamojší ekosystém pred globálnym otepľovaním.

Udelenie výnimky z pravidla o celibáte kňazov by podľa DPA pravdepodobne pobúrila tradicionalistov, ktorí už aj tak považujú pápeža Františka za príliš liberálneho.