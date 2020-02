Video: Do snehu vyvŕtali 140-metrovú dieru a pustili do nej ľad. Toto nasledovalo

Pedagóg Rochesterskej univerzity Peter Neff v roku 2018 pobláznil svet, keď počas výskumnej cesty na Antarktíde natočil video, v ktorom pustil kus ľadu do 90-metrovej diery vyvŕtanej do ľadovca. Milióny divákov po celom svete si vtedy kládli otázku, prečo kus ľadu vydáva také zvláštne zvuky?

V roku 2020 skupina vedcov zopakovala experiment s tým, že tento raz hodili ľad do takmer 140-metrového vrtu. Mnohí fanúšikovia na sociálnych sieťach ich obvinili z falšovania videa a dorobených efektov, čo vedci rýchlo vyvrátili odkazmi na štúdie, v ktorých je jav vysvetlený.

What does a 9 inch ice core sound like when dropped down a 450 foot hole? Like this! Credit to @peter_neff for the idea and @Scripps_Polar, @sciencejenna, @GeosciencesPU, @US_IceDrilling, and @paleosurface for the execution! pic.twitter.com/pW7LxKdbUB — John Andrew Higgins (@blueicehiggins) February 7, 2020

Keďže podobné pochybnosti sa pri Neffovom videu rozpútali aj v roku 2018, vedec kontaktoval profesorského kolegu Marka Bocka, ktorý je expert na elektrické a počítačové inžinierstvo. Ten v snahe pochopiť prírodný fenomén kontaktoval pár ďalších kolegov, a spoločne prišli na to, prečo ľad na Antarktíde vydáva také zvláštne zvuky.

Ako vidíte a počujete vo videu, kus ľadu sa v diere posúva smerom nadol, pričom naráža do ľadových stien. Čím rýchlejšie sa pohybuje, tým nižšia je frekvencia zvuku, ktorý pri týchto nárazoch vydáva. Tento jav sa tiež nazýva Dopplerov efekt a môžete ho vidieť aj v bežnom živote – napríklad keď v aute prechádzate okolo stojaceho vozidla, ktoré trúbi.

Keď ľad dopadne na spodok diery, môžete počuť zvuk odrazenia, ktorý sa odlišuje od zvukov, ktoré ľad vydáva pri odrážaní od stien. Je to spôsobené odlišnými frekvenciami – pri narazení na dno zvukové vlny putujú priamo navrch, pričom pri odrážaní od stien sa tak, ako ľad, odrážajú aj ony. Rozdielne frekvencie putujú aj rozdielnymi rýchlosťami – tie vyššie sa na povrch dostanú skôr ako nižšie.

Neff považuje zaujímavý zvuk za pozoruhodný, no podľa neho by sa ľudia mali zamyslieť aj nad klimatickým aspektom, ktorý plynie z výskumu na Antarktíde. „Výskum, ktorý vykonávame na Antarktíde, je potrebný pre pochopenie toho, ako funguje systém na zemi, ale tiež nám pomáha zaznamenať, do akej miery sa zmenila atmosféra v minulosti a ako meníme jej zloženie dnes.“

Not fake news! Here’s a shot of the borehole drilling in progress with @sciencejenna and Tanner Kuhl. Stay tuned for more in the coming weeks from our 2020-2021 @NSF_OPP-funded field season to the Allan Hills, Antarctica! pic.twitter.com/6Ag4dtcK5n — John Andrew Higgins (@blueicehiggins) February 10, 2020