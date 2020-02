Britský spevák Peter Gabriel, bývalý frontman kapely Genesis, slávi narodeniny

Britský spevák a hudobný skladateľ Peter Gabriel získal niekoľkokrát ceny Grammy a MTV Music Awards a bol ocenený za celoživotné dielo. V roku 2010 ho uviedli do Rokenrolovej siene slávy ako člena skupiny Genesis a ako sólového umelca opätovne v roku 2014.

Peter Brian Gabriel sa narodil 13. februára 1950 v Surrey v južnej časti Londýna. Gabrielovci patrili k londýnskej vyššej strednej vrstve. V záujme zachovania rodinnej tradície syna rodičia zapísali na prestížnu strednú školu Charterhouse Boarding School, ktorá pripravovala študentov na Oxfordskú a Cambridgeskú univerzitu.

Otvorená myseľ rodiaceho sa umelca však hľadala útočisko v hudbe. Začínal ako bubeník v niekoľkých školských hudobných zoskupeniach. K osudovému stretnutiu, ktoré na ďalších 20 rokov predznamenalo Gabrielov život, došlo v roku 1966 na školskom koncerte, kde so svojou kapelou vystupovali aj Chris Stewart (bicie), Anthony Philips (gitara), Mike Rutherford (gitara, basgitara) a Steve Hackett (gitara). Spolu s Gabrielom (spev, flauta) a Tony Banksom (klávesy) sa rozhodli vytvoriť spoločné zoskupenie. Formácia ešte pod názvom The Anon vznikla v septembri 1966, od januára 1967 už existovala pod názvom Genesis.

„Keď sme dali koncom 60. rokov dohromady Genesis, mali sme pomalý štart. Prvá doska bola dosť popová, a pomaly sa začalo vytrácať prvotné nadšenie. Ale inak myslím, že sme neskôr s Genesis búrali hudobné hranice, veľmi sme sa o to snažili,“ uviedol Peter Gabriel v rozhovore pre hudobný portál www.ireport.cz.

V roku 1970 sa stal bubeníkom skupiny Genesis Phil Colins. Po niekoľkých úspešných singloch a albume Genesis Live (1973) sa kapela postupne začala profilovať ako zaujímavý hudobný fenomén.

Najvýraznejšia zmena sa udiala v roku 1974 spolu s konceptuálnym albumom The Lamb Dies Down on Broadway. Počas teatrálnej svetelnej a laserovej šou Peter Gabriel okrem spevu hral na flautu, tamburínu a hoboj. Extravagantné kostýmy, masky a účesy, ktoré počas turné predviedol na každom z vyše 100 koncertov, prispievali k upevňovaniu jeho pozície lídra, ale aj zvyšovali napätie medzi členmi skupiny. V roku 1975 Gabriel opustil Genesis a frontmanom kapely sa stal bubeník Phil Collins.

„Ja som nechcel odísť na sólovú dráhu... túžil som po slobode a mal všetkého plné zuby ... Muziku som ale miloval a neskôr som začal skladať piesne. Problém bol, že ich nemal kto spievať, takže nezostalo nič iné, ako si ich naspievať sám,“ dodal Peter Gabriel.

V roku 1977 svojím prvým sólovým albumom (Peter Gabriel/Car) v každom ohľade vyhlásil svoju hudobnú nezávislosť a spretŕhal všetky spojenia s Genesis. V nasledujúcej dekáde sa do Top 20 prebojovali dva Gabrielove single: Solsbury Hill a Games Whitout Frontiers. Na druhom albume (Peter Gabriel/Scratch, 1978) sa hudobník rozhodol uviesť do života fiktívnu postavu Mozo a urobiť z nej leitmotív, ktorý sa prelínal viacerými skladbami. Gabriela odjakživa fascinovali spirituálne témy a Jungova hlbinná psychológia. Tretí album z roku 1980 (Peter Gabriel/Melt) priniesol so sebou obraz ďalšej spevákovej hudobnej a osobnostnej transformácie. Potreba formulovať vo svojich skladbách politické odkazy sa u speváka výraznejšie prejavila na štvrtom albume z roku 1982 (Peter Gabriel/Security). V roku 1986 kraľoval na hudobnej scéne jeho najúspešnejší album So, ktorý obsahoval Gabrielov známy hit Sledgehammer.

Album Scratch my back nahral v roku 2010 ako výsledok spolupráce s viacerými hudobnými osobnosťami. Hudobník má na svojom konte dokopy desať štúdiových albumov, zaujímavý And I'll Scratch Yours vyšiel v septembri 2013.

Strata rodinného zázemia a rozpadnuté vzťahy Gabriela po hudobnej stránke na istý čas paralyzovali. O to viac energie však venoval svojim aktivistickým a charitatívnym aktivitám. Spieval na koncertoch Amnesty International, pomohol založiť organizáciu Witness, zameranú na výchovu, tréning a vzdelávanie budúcich aktivistov v oblasti ľudských práv, podporoval nadáciu Nelsona Mandelu 46664 orientovanú na boj proti AIDS. Od laureátov Nobelovej ceny za mier si vyslúžil ocenenie Man of Peace,

Od roku 1985 sa profiloval ako úspešný a vyhľadávaný skladateľ pre filmovú hudbu. Za majstrovské dielo sa považuje najmä jeho pôvodná hudba k filmu Posledné pokušenie Ježiša Krista (Last Temptation of Christ; réžia Martin Scorsese).

Peter Gabriel dva razy koncertoval v Bratislave. Prvýkrát v júni 1994 na futbalovom štadióne ŠKP v Dúbravke. Do hlavného mesta sa vrátil po dvadsiatich rokoch - 5. mája 2014 tu vystúpil v rámci turné Back To Front Tour 2014 pri príležitosti 25. výročia vydania albumu So. Najväčší úspech mal u publika jeho hit Solsbury Hill. Za potlesk sa interpret poďakoval po slovensky.