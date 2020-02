Truban: Potrebujeme dobrého ministra školstva, dane zvyšovať nechceme

Voliči na Slovensku majú pred parlamentnými voľbami obavy, či dokáže demokratická opozícia spolu vládnuť. V rozhovore pre TASR to skonštatoval volebný líder koalície neparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban. Vyhlásil, že sa budú musieť snažiť spolupracovať a urobiť pre potrebnú zmenu všetko, čo sa dá.

-Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenia ponúkate?-

Za jeden z najväčších problémov považujem, že ľudia prestali veriť politikom, pretože ich veľakrát sklamali. Chceme robiť presný opak, napĺňať naše sľuby, pracovať na riešeniach. Napríklad spravodlivosť - máme najhoršiu dôveru v súdnictvo. Čaká nás voľba generálneho prokurátora. Potom tu máme vzdelávanie, ktoré sa 30 rokov neriešilo. Hlavne potrebujeme dobrého ministra, ktorý bude mať aj dobré vzťahy vo vláde, reálny výtlak aj skúsenosti. Potom sa musíme zamerať na učiteľov, aby mali dobré podmienky. Tretia oblasť je zdravotníctvo. Chceme z neho hlavne vyhnať oligarchov. A potom chceme, aby ľudia vedeli, na čo majú nárok. Keď majú nejakú chorobu, aby vedeli, do akého času ich vyšetria, keď nie, nech to poisťovňa preplatí aj niekde v EÚ.

-Sú pre vás niektoré priority z vášho programu také dôležité, že nimi podmienite svoj vstup do vládnej koalície?-

Nechceme nikoho vydierať, robiť červené čiary. Keď chodím po regiónoch, ľudia sa ma pýtajú, či budeme vedieť spolu vládnuť, či sa dohodneme. To je obava veľkej časti voličov. Máme svoje programy, veľa energie, kopec riešení, ale nechceme si dávať podmienky a červené čiary. Chceme hlavne zmeniť túto červenohnedú koalíciu a odvrátiť hrozbu, že tu bude Smer ďalšie štyri roky.

-Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?-

Zdravotníctvo je pre nás dôležité. Aj stratifikácia je súčasťou reformy, ktorá má prebehnúť. Je vizitkou minulej vlády, že nedokázala nielen tento problém vyriešiť.

-Aký je váš postoj k potrebe očisty súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?-

Ryba smrdí od hlavy. Preto budú teraz dôležité konkrétne veci, voľba generálneho prokurátora a špeciálneho, to je základ. Myslím si tiež, že sudcovia sa musia viac zodpovedať a odôvodňovať svoje kroky. Má byť väčšia transparentnosť, máme vedieť, ktorí sudcovia ako pracujú a z toho sa majú vyvodzovať dôsledky.

-Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva?-

Predovšetkým potrebujeme dobrého ministra školstva. Potom sa treba sústrediť na učiteľov, jednak na samotné podmienky učiteľov a ako sa učia. Musíme začať vyberať učiteľov. Nie robiť nábor, aby študovali za učiteľov ľudia, ktorí nimi nechcú byť. Potrebujú mať dobré platové podmienky, motiváciu. Treba zmeniť aj obsah toho, čo sa deti učia. Teraz sa učia veci, ktoré ich nepripravujú ani na súčasnosť, ani na budúcnosť.

-Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?-

Jednoznačne vzdelávaním. Ak posunieme vzdelávanie na ďalšiu úroveň, budeme mať menej extrémizmu, viac vzdelaných ľudí, lepšie podnikateľské prostredie, väčšiu spravodlivosť a ľudia budú aj zdravší. Ďalej je to aj o politike a politickej kultúre. Ako sa správajú, vystupujú, čo hovoria, či dráždia ľudí k útokom, alebo sa správajú slušne. My sa budeme snažiť vystupovať tak, aby sme extrémizmus nepodporovali.

-Chcete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?-

Nechceme zvyšovať dane, treba trochu zmeniť daňový mix. Chceme znížiť zdravotné odvody, aby ľudom ostalo viac peňazí v peňaženke. Navrhujeme tzv. estónsku daň v najmenej rozvinutých regiónoch, aby firmy, ktoré peniaze reinvestujú v týchto regiónoch, nemuseli platiť dane. Ak by sme zavádzali iné menšie dane, tak skôr také, ktoré budú pôsobiť proti činnostiam, ktoré spoločnosti škodia. Napríklad environmentálne dane, aby znečisťovatelia platili viac, či digitálnu daň, aby aj veľké medzinárodné korporácie platili daň na Slovensku.

-Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?-

Jednoznačne. Naša dvojkoalícia vyhrala aj voľby do Európskeho parlamentu na základe toho, že sme chceli skutočne európske Slovensko. A občania si myslia, že Slovensko patrí do Európy a spoločne v nej vieme oveľa lepšie riešiť globálne problémy a vzájomne si pomáhať.

-V prieskumoch sa pohybujete na úrovni okolo desiatich percent, ako koalícia potrebujete sedem percent na postup do parlamentu. Neľutujete rozhodnutie ísť do koalície, keďže vám spojenectvo zatiaľ neprinieslo toľko percent, aby ste úspech mali zaručený?-

Preferencie sú aj spätná väzba od voličov, musíme teraz „makať“. Preto máme aj kampaň, aká tu ešte nebola. Chceme dať ľuďom nádej, že zmena môže prísť a že sú aj politici, ktorí chcú naozaj pracovať pre ľudí. To, čo naša krajina potrebuje, je spájanie sa a spolupráca. Som rád, že sme ukázali, že to vieme urobiť u nás, v malom. Je to veľký signál pre Slovensko.

-Niektoré strany to obchádzali vytvorením spoločnej volebnej platformy, zmenou názvu. Neuvažovali ste nad tým?-

Snažíme sa správať transparentne, neobchádzať zákony. Keď sme povedali, že chceme reálnu koalíciu, treba spolupracovať. Urobili sme to tak, ako sa má.

-Neuvažovali ste o zmena lídra? Napríklad po vašej drogovej kauze. Aké mená pripadali do úvahy?-

Nerozmýšľali sme nad tým. Každému to napadne, ale obe strany za mnou stoja a spoločne pracujeme. Nie sme strana jedného človeka, sme hnutie zdola, preto to nebola otázka. Pracujeme spoločne ako tím a ťahali sme to ako tím aj v ťažkých časoch.

-Na akej úrovni sú vzťahy vo vnútri koalície?-

Sú výborné. Môžete to vidieť aj v kampani. Rozhodnutie ísť do koalície hodnotím pozitívne. Mrzí ma, že sa nám nepodarila aj väčšia trojkoalícia, že Andrej Kiska odmietol spoluprácu. Mohli sme mať naozaj veľkú silu, ktorá by ľuďom dávala nádej a nemuseli by sa báť, že vyhrajú fašisti alebo populisti.

-Rokovania opozície prebiehali zväčša bez lídra OĽaNO Igora Matoviča. Prečo?-

Matovič tam ani nechcel byť. To bol hlavný dôvod. Spojenie sme vytvárali postupne zo strán, ktoré sa vedia konštruktívne baviť, rozmýšľať nad tým, ako Slovensko posunúť dopredu a priniesť lepšiu politickú kultúru. Matovič sa toho sám nechcel zúčastňovať.

-Viete si predstaviť spoločnú koalíciu s Matovičom?-

Toto je otázka, ktorú sa najviac ľudia pýtajú, keď chodíme po regiónoch. Vidia, ako sa Matovič správa, ako rozbíja nádej, keď vydiera ostatných partnerov, že budú predčasné voľby, keď sa nesplnia nejaké jeho podmienky z internetovej ankety a podobne. Toto je podľa mňa spôsob, ako sa politika robiť nemá. Hovorím aj ľuďom, že sa budeme musieť snažiť spolupracovať. Tak, ako sme sa dokázali spojiť v PS-Spolu, tak sa budeme snažiť urobiť pre zmenu všetko, čo sa dá.

-Viete si predstaviť vládnu koalíciu aj s Andrejom Kiskom?-

Rozhodne áno.

-Keby ste si mali vybrať medzi Matovičom a Kiskom, koho by ste si vybrali?-

Jednoznačne Kisku.