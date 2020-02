Nový koronavírus by mohol zdevastovať chudobnejšie krajiny

Rozšírenie nového koronavírusu do chudobných krajín s nízkou úrovňou zdravotnej starostlivosti je obrovskou hrozbou, na ktorú svet nie je dostatočne pripravený. S odvolaním sa na vyjadrenia Jeremyho Konyndyka z Centra pre globálny rozvoj (CGD) o tom v stredu informovala spravodajská stanica CNN.

„Ak má Čína problém zastaviť tento vírus, chudobnejšie krajiny to budú mať ešte ťažšie. To znamená, že takú rýchlosť šírenia nákazy ako v Číne možno už čoskoro uvidíme aj inde,“ vyhlásil Konyndyk.

Ako pripomína CNN, Čína sa vo Svetovom indexe zdravotnej bezpečnosti umiestnila spomedzi 195 krajín z hľadiska pripravenosti na epidémie infekčných ochorení na 51. mieste. Nepatrí teda medzi štáty s najvyššou mierou pripravenosti, avšak umiestnila sa omnoho vyššie než mnohé rozvojové krajiny.

Peking pritom v snahe zabrániť šíreniu ochorenia uzavrel celé miliónové mestá, vybudoval za menej ako dva týždne dve nové provizórne nemocnice a do epicentra vírusu presunul tisíce zdravotníkov. Ani tieto bezprecedentné opatrenia Pekingu však nezabránili nekontrolovateľnému šíreniu nového koronavírusu.

Konyndyk v tejto súvislosti zdôraznil, že niektorí zo susedov Číny, u ktorých už boli zaznamenané prípady nákazy, prípadne ich susedné krajiny, patria celosvetovo medzi štáty najmenej pripravené na epidémie infekčných ochorení.

Aj iní špecialisti podľa CNN poukazujú na to, že zdravotnícke systémy týchto krajín by sa mohli v súvislosti so šírením nového vírusu rýchlo zrútiť, čo by malo za následok ďalekosiahle ekonomické škody, hromadné presuny obyvateľstva a s nimi súvisiace dodatočné úmrtia.

Hoci vo väčšine prípadov nákazy novým koronavírusom mimo pevninskej Číny išlo o osoby, ktoré pricestovali z epicentra šírenia ochorenia, bol zaznamenaný rastúci počet prípadov, keď sa osoby nakazili lokálne - mimo Číny. Podľa Konyndyka vyvoláva táto skutočnosť „veľké obavy“, pretože „dynamika šírenia vírusu v Číne v kombinácii s tým, ako rýchlo sa ochorenia objavilo v iných krajinách, robí možnosť jeho celosvetového rozšírenia veľmi pravdepodobnou“.

Výskyt koronavírusu Sars-CoV-2 (predtým 2019-nCoV), ktorý spôsobuje ochorenie pomenované Covid-19, hlásili z čínskeho mesta Wu-chan, metropoly provincie Chu-pej, prvýkrát 31. decembra 2019. Mimo Číny bol doteraz zaznamenaný v najmenej 25 krajinách.

Počet nakazených v Číne presiahol 44.600. Nákaza spôsobená koronavírusom si doposiaľ vyžiadala 1113 ľudských životov.