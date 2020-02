Kiska: Úspechom bude, ak súčasná demokratická opozícia zostaví vládu

Úspechom nadchádzajúcich volieb bude, ak strany zo súčasnej demokratickej opozície zostavia vládu. V rozhovore pre TASR to povedal predseda a volebný líder strany Za ľudí Andrej Kiska. Nevidí problém v tom, že tieto strany nešli do volieb spoločne.

-Čo budete považovať vo voľbách za úspech a čo za neúspech?-

Za úspech budem považovať to, ak vo voľbách vyhrajú strany demokratickej opozície a vytvoria silnú, dobrú a stabilnú vládu. Neúspechom by bol opak. To, že Smer-SD je pripravený vládnuť s ĽSNS, je jasné každému aj napriek tomu, že premiér to popiera. Je obrovské riziko, že nám tu bude vládnuť Smer-SD, SNS a „fašisti“. Neúspech by bol, keby súčasná opozícia nezostavila vládu.

-V prípade neúspechu sa vzdáte funkcie predsedu strany?-

O všetkom rozhodnú voľby. Som presvedčený, že strana Za ľudí sa dostane do parlamentu ako silná strana s dvojciferným výsledkom. Po voľbách budeme mať určite snem a dohodneme sa, ako ďalej.

-Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?-

V dohode o spolupráci, ktorá bola najprv medzi Progresívnym Slovenskom (PS)-Spolu a KDH, nám chýbala jasná definícia toho, že v žiadnom prípade sa nespojíme so Smerom-SD, SNS a extrémistami, ani „klonmi“ Smeru-SD. To sa tam doplnilo, bola to základná podmienka a som presvedčený, že ju každá strana, ktorá to deklarovala, naplní.

-Ako viete garantovať povolebnú spoluprácu s partnermi zo súčasnej opozície, keď ste pred voľbami odmietli vytvorenie spoločnej koalície?-

Snažili sme sa pred voľbami urobiť to, čo očakávame, že sa stane po voľbách. Vytvoriť veľký blok zmeny, dať dokopy strany, o ktorých sme presvedčení, že majú vládnuť spolu po voľbách. Nie je žiadny problém v tom, že sa to nepodarilo. Stretávame sa, mali sme aj novoročný obed. Teším sa, že prebiehajú diskusie, a to hlavne medzi odbornými tímami.

-Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?-

Za 12 rokov vládnutia nám strana Smer-SD Slovensko ukradla. Vrcholní predstavitelia Smeru-SD a oligarchovia majú pocit, že Slovensko vlastnia, že si môžu robiť, čo chcú, a nikdy sa im nič nestane. Našimi prioritami sú zdravotníctvo, spravodlivosť, boj s korupciou, školstvo, regióny - sme strana regiónov, a sociálne veci. V programe máme takmer 900 konkrétnych opatrení.

-Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?-

Potrebujeme, aby bol pacient na prvom mieste, aby sa zbytočne nečakalo na vyšetrenie, aby zdravotníctvo bolo hodnotené nie podľa kvantity, ale kvality, či je človek vyliečený. Čo sa týka stratifikácie, určite áno, v našom programe je navrhovaný systém troch koncových špičkových nemocníc a okrem toho zabezpečíme do desiatich rokov výstavbu desiatich nemocníc. Nemocnice musia byť riešené novým systémom, mnohokrát ľudí záchranka dovezie načas, ale potom skončia v nemocnici v čakárni a zomierajú tam. Potrebujeme vytvoriť priamu líniu pri infarktoch či mozgových prípadoch. Mali by sa tiež posilniť právomoci aj ohodnotenie všeobecných lekárov, doplniť stavy zdravotných sestier.

-Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?-

Potrebujeme zásadnú očistu súdnictva. Podľa vzoru ČR chceme vytvoriť Najvyšší správny súd zriadený zo špičkových profesionálov, ktorý bude posudzovať zlyhania sudcov. Ukázalo sa, že disciplinárne senáty nefungujú. Potrebujeme tiež zmeniť voľbu sudcov Ústavného súdu SR tak, aby sa menili postupne a nie naraz.

-Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby...-

Mladí ľudia nechcú ísť za učiteľov. Musíme vrátiť úctu k učiteľskému povolaniu, vytvoriť špičkovú pedagogickú fakultu, aby ľudia mali styk s praxou. Potrebujeme odbúrať byrokraciu, ktorou sú učitelia zahltení. Dôležité tiež je zmeniť systém výučby tak, aby sa deti naučili myslieť kreatívne, zaujímať stanovisko k problémom. Čudujeme sa tomu, že keď sa robia virtuálne voľby, vyhrávajú extrémisti. Deti nevedia, čo je pravda a čo lož alebo hoax. Na úvod však treba kvalitného učiteľa. Ak je kvalitný učiteľ, vie naučiť nielen vzťah k danému predmetu, ale aj pomôcť zorientovať sa v hodnotových otázkach.

-Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?-

Za rastom extrémizmu u nás sú podľa mňa dva základné dôvody. Jedným je zlyhávanie školstva. Druhý, a ten najdôležitejší je, že zlyháva reálny výkon štátu. Pocit, že politici zlyhali, nahráva veľmi silne extrémistom, ktorí tvrdia, že všetci „normálni“ politici sú zlí, len my sme nová vlna a tí dobrí. Voliči ĽSNS vôbec nie sú fašisti. Sklamanie z toho, že sa o vás štát nedokáže postarať, že zlyháva, vedie k tomu, že volíte extrémizmus a vzdor. Treba ukázať mladým ľuďom, že politici a štát sú tu pre ľudí a chcú riešiť ich starosti.

-Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?-

Nechceme zvyšovať ani znižovať dane, skôr chceme prerozdeliť systém výberu daní. Príliš zdaňujeme prácu a málo bohatstvo. Problémom Slovenska je pracujúca chudoba. Natiahli sme tu podniky, ktoré veľmi dobre znížili nezamestnanosť, ale sú to podniky s veľmi nízkou pridanou hodnotu, kde sa vyplácajú relatívne nízke mzdy. Všetky nástroje, ktoré sme mali na pritiahnutie investorov, sme investovali do výroby. Tento potenciál sa vyčerpal, tam je ďalší rast miezd možný minimálne. Problém našej ekonomiky je v jej štruktúre a v tom, ako vytvárať nástroje pre to, aby sme mali podniky s vyššou pridanou hodnotu, s vedou, výskumom a s investíciami do inovácií.

-Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?-

Som určite za proeurópsku a proatlantickú orientáciu Slovenska, ale nemôžeme o nej len hovoriť, treba ju aj v praxi dodržiavať. Nie je možné, aby druhý najvyšší ústavný činiteľ podpísal deklaráciu o spoločnej zahraničnej politike, a napriek tomu pri každej možnosti ukazoval, že naši spojenci sú na východ, nie na západ od nás.

-O aké ministerstvá by ste v prípade vstupu do vládnej koalície mali záujem?-

Nemá zmysel o tom teraz diskutovať. V prvom rade musia prebehnúť voľby, voliči musia rozhodnúť, ktorej strane dajú koľko hlasov. Na ministerstvá majú ísť odborníci, ktorí vedia, čo treba urobiť, nemajú to byť trafiky pre predsedov strán a nemôžu to byť marketingové tváre, ktoré vedia len kritizovať, ale nemajú žiaden plán, ako zmeniť naše Slovensko. V strane Za ľudí takýchto odborníkov priamo na kandidátke máme, sú experti v rôznych oblastiach a sme pripravení v prípade, ak dostaneme dôveru ľudí, prevziať zodpovednosť.