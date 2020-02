Lajčák: Nehrozí nám, že sa staneme účastníkmi Istanbulského dohovoru

Nehrozí nám, že sa staneme účastníkmi Istanbulského dohovoru. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).

Na otázku, prečo sa táto téma rieši pár dní pred parlamentnými voľbami, Lajčák poznamenal, že sa „reaguje na pocity časti našich občanov, ktoré by som ja nejakým spôsobom nezľahčoval“. Podľa neho by sa to nemalo dramatizovať.

Podľa Lajčáka nehrozí, že by sa SR stala účastníkom Istanbulského dohovoru. Ako dodal, je zástancom vecnej a racionálnej debaty. „Čakať to tri týždne pred voľbami je asi naivné,“ dodal.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom (10.2.) stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov informoval, že žiada prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby udelila splnomocnencovi vlády SR možnosť stiahnuť podpis z ratifikačnej zmluvy Istanbulského dohovoru. Stiahnutím podpisu sa vláda podľa jeho slov vyrovná s Istanbulským dohovorom. Prezidentka navrhla premiérovi, aby sa pre Istanbulský dohovor vláda obrátila na Ústavný súd (ÚS), ak má pochybnosti o tom, či patrí do právneho a hodnotového prostredia Slovenska. Podotkla, že nebude stáť v ceste vôli väčšiny v parlamente, pokiaľ o pristúpení alebo nepristúpení k dohovoru rozhodne ústavne predpísaným spôsobom. To sa však podľa nej doteraz nestalo.

Istanbulský dohovor je v rozpore s Ústavou SR, nemal by byť súčasťou právneho poriadku Slovenska, vyhlásil to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Nevidí význam v tom, aby sa ním zaoberal ÚS SR. Hlava štátu podľa neho čaká na novú vládu, ktorá dohovor ratifikuje.