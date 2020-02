Jedlé kvety: 10 druhov, ktoré ozdobia každé jedlo

Jedlé kvety donedávna zdobili taniere len v luxusných podnikoch a reštauráciách. S rastúcou popularitou sociálnych sietí ale čoraz viac ľudí začína dbať o výzor jedla, a tak si lupene kvetov našli miesto aj v každodenných pokrmoch.

Ak aj vy chcete podľahnúť čaru nastupujúceho trendu, dobre si premyslite, aký kvet si na tanier položíte. „Termín 'jedlý' naznačuje, že kvet bol vypestovaný tak, aby mohol byť bezpečne konzumovaný, čo znamená, že neprišiel do kontaktu so škodlivými pesticídmi alebo konzervantmi,“ vysvetľuje šéfkuchár a dietetik Todd Seyfarth. „Takisto to znamená, že kvet neobsahuje zlúčeniny, ktoré považujeme za nebezpečné alebo toxické,“ dodáva.

Pri zdobení jedál treba pamätať aj na to, že nie každý jedlý kvet sa skutočne oplatí jesť. „Rastliny s pestrými a tmavými farbami majú väčšinou horkú chuť, takže každý ich ocení rozličným spôsobom,“ hovorí šéfkuchár. Na druhej strane tmavé kvety sú jedny z najvýživnejších. „Čím farebnejší je kvet a čím výraznejšia je jeho chuť, tým viac antioxidantov obsahuje,“ hovorí Seyfarth.

Ak ste sa definitívne rozhodli pre kúpu jedlých kvetov, v obchode hľadajte len tie, ktoré sú označené ako jedlé. Podľa Seyfartha je ťažké ich zohnať, ale väčšinou ich ponúkajú predajcovia s gurmánskymi potravinami.

Určite vám napadla otázka, ako kvety pripraviť pred servírovaním? Odpoveď nie je jednoduchá. „Kvety sú vo väčšine prípadov veľmi jemné a pri umývaní by sa poškodili,“ hovorí Seyfarth. Mali by sme ich preto ponoriť do misky s vodou a osušiť len v rukách.

1. Kvety tekvice

Foto: Olga Pilnik/Shutterstock.com

Tieto kvety zoženiete od neskorej jari do skorej jesene. Majú jemnú chuť a väčšinou sa pripravujú vyprážaním. Niekedy sa pokrájané pridávajú do ryžových pokrmov, ako je aj orientálny pilaf.

2. Ibištek

Foto: Anna_Pustynnikova/Shutterstock.com

Vďaka kyslej, takmer až citrusovej chuti, sa ibištek nepridáva len do jedál, ale aj do čajových zmesí. Ak dostanete ibištek na tanieri, určite by ste ho nemali vynechať, pretože podľa niektorých zistení je jednou z výhod jeho konzumácie pokles krvného tlaku. Z ibišteka si môžete pripraviť čaj, alebo jeho vysušenými pokrájanými kvetmi posypte jogurt alebo müsli.

3. Klinčeky

Foto: Mikhail Romanov/Shutterstock.com

Šéfkuchári pridávajú klinčeky do jedál len výnimočne. Majú totiž korenistú chuť, ktorá sa nehodí na každý tanier. Nakrájané lupene môžete pridať do šalátu alebo cesta na koláč.

4. Ruže

Foto: kiboka/Shutterstock.com

Ruže sú drahé a majú veľmi výraznú chuť, takže sa ich oplatí použiť len ako ozdobu mimoriadneho jedla. Ak zatúžite po lupienkoch ruží, nakrájajte ich natenko a pridajte napríklad do ovocného šalátu. Z ruží sa dá vyrobiť aj ružová voda tak, že lupene ponoríte do horúcej vody. Takúto vodu môžete aj piť – podľa niektorých pomáha pri zápale hrdla.

5. Púpava

Foto: Dimijana/Shutterstock.com

Tak, ako ibištek, aj púpavu môžete využiť pri príprave čajov, ako aj jedál. Je bohatá na antioxidanty a pomáha udržať krvný cukor v rovnováhe, čím pomôže najmä diabetikom. Lupene púpavy pridajte do čaju alebo omáčky na cestoviny. Listami zas môžete nahradiť napríklad špenát.

6. Levanduľa

Foto: tdemirboga/Shutterstock.com

Intenzívna chuť levandule vám pomôže v boji proti tráviacim ťažkostiam a úzkosti. Lyžicu nadrobno nakrájaných lupeňov pridajte napríklad na koláč alebo do cesta na chlieb. Môžete z nich pripraviť aj sirup.

7. Fialky

Foto: Anjo Kan/Shutterstock.com

Sú bohaté na antioxidanty, dostanete ich v rôznych sfarbeniach a majú jemnú kvetinovú chuť. Karamelizovanými lupeňmi fialiek môžete ozdobiť napríklad torty alebo puding. Nakrájané lupene zas môžete pridať do zeleninových šalátov.

8. Zemolez

Foto: Somsit/Shutterstock.com

Vo východnej medicíne sa kvety zemolezu využívajú už stáročia. Hovorí sa o nich, že dokážu zmierniť zápal, a preto sa oplatí pripraviť z nich aj čaj. Dajte si však pozor na bobule. Ak by ste ich zjedli priveľa, mohli by ste sa otráviť.

9. Rumanček

Foto: gresei/Shutterstock.com

Mnohí z nás majú doma rumančekový (kamilkový) čaj, ktorý pomáha upokojiť myseľ a obmedziť nespavosť. Ak nechcete piť čaj, lupene rumančeka môžete pridať aj do smoothie, ktorému dodajú jemnú chuť. S dávkovaním to ale neprežeňte, pretože lupene sú vo veľkých množstvách horké.

10. Portulaka

Foto: Stephanie Jud/Shutterstock.com

Lístky portulaky vedia nájsť využitie v kuchyni. Pozornosť si ale zaslúžia aj drobné kvietky. Keď si nabudúce budete pripravovať listy portulaky, posypte ich niekoľkými lupeňmi. Rastlina obsahuje značné množstvo melatonínu, ktorý je prospešný pre zdravý spánok.