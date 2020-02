USA by po reforme mohli mať 51. štát

Výbor hlasoval za návrh po straníckych líniách 21 k 16. Štátnosť oblasti okolo hlavného mesta Washington podporuje najmä Demokratická strana.

V prípade, že by návrh prešiel Kongresom, by 700.000 obyvateľov dištriktu v ňom získalo plné zastúpenie. Nový štát by mal jedného člena v Snemovni reprezentantov a dvoch v Senáte.

Dištrikt Kolumbia má 176 štvorcových kilometrov. Celkovo 171 z nich by po schválení zákona vytvorilo nový štát. Zvyšných päť, v ktorých sa nachádza Kapitol, Biely dom, federálne budovy a pamiatky, by zostalo Dištriktom Kolumbia.

Washington D.C. sa dlhodobo nakláňa k Demokratickej strane. V prípade, že by návrh zákona prešiel, demokrati by si polepšili v oboch komorách Kongresu.

Líder demokratov v Snemovni reprezentantov Steny Hoyer vyhlásil, že o návrhu zákona by sa v dolnej komore malo hlasovať do leta.

Podľa denníka Washington Post má legislatíva veľkú šancu na schválenie v snemovni. V Senáte, ktorý kontrolujú republikáni, ju však pravdepodobne čaká istá „smrť“.

„Kongres má dve možnosti, buď bude pokračovať v nedemokratickej kontrole nad 700.000 Američanmi, ktorí žijú v hlavnom meste, alebo môže naplniť sľuby a ideály krajiny,“ vyhlásila delegátka Dištriktu Kolumbia v Snemovni reprezentantov Eleanor Holmesová Nortonová.

„Spojené štáty sú jedinou demokratickou krajinou, ktorá neuznáva obyvateľom svojho hlavného mesta práva v národnej legislatíve a v miestnej samospráve,“ vyhlásila demokratická predsedníčka výboru Carolyn Maloneyová.

Argumenty republikánov proti štátnosti Washingtonu D.C. sa opierajú najmä o obavy o súlad zákona s ústavou a škandály spojené s finančnou správou oblasti z minulosti.