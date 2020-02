Smer-SD predvádza volebnú korupciu najhrubšieho zrna, tvrdí SaS

„Volebná korupcia, ktorú tu predvádza Peter Pellegrini (Smer-SD) a celý Smer-SD, je nehoráznosť. Svojimi návrhmi na zvýšenie rodičovského príspevku a presadeniu 13. dôchodku ukázali populizmus najhrubšieho zrna, ktorým chcú zakryť svoje každodenné rozkrádanie,“ uviedla SaS v stanovisku pre médiá.

Podľa opozičnej strany sa Smer-SD bojí, že vo voľbách si ľudia zvolia poctivých politikov, ktorí vytrhnú Slovensko z rúk korupčníkov a mafie. „Uvedomujú si svoj koniec a ešte na poslednú chvíľu chcú využiť dane a štátne peniaze na zaplatenie vlastnej kampane. Navyše, je absolútne neprípustné, aby tu končiaca vláda takto hospodárila s peniazmi nás všetkých a nechávala tu za sebou spálenú zem,“ tvrdí SaS. Vyzvala preto orgány činné v trestnom konaní, aby sa touto „volebnou korupciou Smeru-SD“ zaoberali.

Vláda má schvaľovať návrh zákona o zdvojnásobení rodinných prídavkov od roku 2021 a rovnako úpravou zákona, ktorým bude garantované vyplatenie 13. dôchodku vo všetkých kategóriách už v decembri 2020. Poslanci Smeru-SD by rovnako mali iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR, na ktorej by sa spomínané návrhy, v rámci skráteného legislatívneho konania, ešte pred parlamentnými voľbami (29. 2.), mali prijímať. Okrem toho aj predseda SNS Andrej Danko avizoval, že podmienkou mimoriadnej schôdze je aj zaradenie návrhu na zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby s vozidlami do 3,5 tony.