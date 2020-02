Andrej Danko sa dohodol so Smerom-SD na mimoriadnej schôdzi parlamentu, má však podmienky

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko sa dohodol s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a predsedom Smeru-SD Robertom Ficom na zvolaní mimoriadnej schôdze parlamentu. Dankovou podmienkou je, aby vláda predložila na rokovanie aj Istanbulský dohovor. Na mimoriadnej schôdzi chce Smer-SD prerokovať zdvojnásobenie prídavkov pre rodičov a zavedenie 13. dôchodku. Ďalšou podmienkou Danka je zrušenie diaľničných známok pre fyzické osoby či živnostníkov s vozidlami do 3,5 tony.

Danko si podľa svojich slov myslí, že Istanbulský dohovor bol Národnou radou SR odmietnutý. Keďže prezidentka SR Zuzana Čaputová podľa neho nemá rovnaký názor, Danko sa politicky dohodol s Ficom a Pellegrinim na postupe vo veci Istanbulského dohovoru a niektorých iných zákonov.

Šéf parlamentu potvrdil, že mimoriadnu schôdzu zvoláva poslanecký klub Smeru-SD a SNS. „Predpokladám, že budeme mať viac ako 50 podpisov, nielen 30, ktoré potrebujeme. Chcem pomôcť predsedovi vlády so zákonmi, ktoré sú dôležité, a súčasne mojou podmienkou na túto podporu bolo, aby vláda predložila na rokovanie aj Istanbulský dohovor,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii.

„Ak by Istanbulský dohovor parlament odmietol, pani prezidentka už nemá žiaden argument, ktorý včera použila, a verím, že si už nevymyslí ďalší argument na to, aby Istanbulský dohovor na Slovensku prestal byť témou,“ doplnil v tejto súvislosti Danko.

SNS by chcela zrušiť diaľničné známky pre fyzické osoby a živnostníkov

Ďalšia Dankova podmienka - zrušenie diaľničných známok - by sa podľa slov predsedu parlamentu mala dotknúť aj právnických osôb a živnostníkov s vozidlami do 3,5 tony. „Priznávam, že je to jedna z politických podmienok mimoriadnej schôdze a je to súčasne aj moja výzva, aby sa úplne zmenili zákony, ktoré určujú výšku nielen diaľničných známok, ale aj mýta, a aby sa zmenil systém výstavby diaľnic,“ podotkol Danko, ktorý chce, aby ľudia vedeli, že štát zodpovedne koná a „nechce od ľudí niečo, čo si nezaslúži“. Zároveň podotkol, že toto opatrenie „nie je žiadnym výstrelom do tmy“.

Danko tiež dodal, že kontaktoval aj ďalšieho koaličného partnera, predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára. „Ponúkol som mu aj to, aby sme si zvolali ešte Koaličnú radu, aby pochopil všetky súvislosti. Podľa mňa nemá všetky informácie, a verím, že aj Most-Híd ešte prehodnotí postoj k tejto mimoriadnej schôdzi,“ pripomenul.

Most-Híd už avizoval, že nepodporí uvedené návrhy strany Smer-SD. Dôvodom sú podľa Bugára blížiace sa parlamentné voľby a stabilita verejných financií.