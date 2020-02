Spojenci NATO sa po žiadosti Trumpa chystajú posilniť výcvikovú misiu v Iraku

Podľa agentúry DPA to v utorok vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Šéf NATO zdôraznil „pozoruhodný pokrok“, ktorý dosiahla medzinárodná koalícia bojujúca proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS) oslobodením miliónov ľudí od útlaku, ako aj celých území, ktoré skupina ovládala.

„Môžeme však urobiť viac,“ povedal Stoltenberg novinárom v Bruseli deň pred stretnutím ministrov obrany členských štátov NATO, ktoré sa koná v stredu a vo štvrtok v Bruseli.

„Ministri budú diskutovať o budúcnosti našej misie v Iraku s cieľom zabezpečiť, aby sa organizácia IS nemohla vrátiť,“ uviedol šéf NATO.

Trump apeloval na výcvikovú misiu Aliancie v Iraku, aby v krajine prevzala väčšiu zodpovednosť. Cieľom výcvikovej misie NATO v Iraku je posilňovať schopnosti miestnych bezpečnostných síl v boji proti v súčasnosti vo veľkej miere porazeným bojovníkom IS.

Vojaci NATO sú nasadení v Iraku po boku jednotiek medzinárodnej koalície vedenej USA, ktorá bojuje proti IS.

Agentúra DPA doplnila, že 29 ministri NATO na nadchádzajúcom zasadnutí s najväčšou pravdepodobnosťou konkrétne kroky neoznámia.

Kay Baileyová-Hutchisonová, ktorá je americkou veľvyslankyňou pri NATO, povedala, že Trumpa by uspokojilo, ak by Aliancia prevzala koordináciu niektorých výcvikových aktivít, ktoré teraz vykonáva medzinárodná koalícia s cieľom pomôcť irackým vojakom brániť svoju krajinu.

Tie by sa mohli zrealizovať pod záštitou súčasnej misie NATO v Iraku, navrhla Baileyová-Hutchisonová. „Domnievam sa, že to by určite bola odpoveď na žiadosť prezidenta Trumpa,“ dodala.

DPA pripomenula, že Severoatlantická aliancia v januári pozastavila svoje operácie v Iraku po prepuknutí ozbrojených akcií v regióne. Stoltenberg uviedol, že výcvikové aktivity obnovia „čo najskôr“, ako to umožní bezpečnostná situácia.