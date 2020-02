Inštalatéri varujú: Tento trik pri čistení toalety doma nepoužívajte!

Populárna facebooková skupina Mums Who Clean združuje rodičov z celého sveta. Jej cieľom je zverejňovať šikovné tipy a triky s potenciálom uľahčiť dospelým prácu v domácnosti. V jednom z príspevkov sa objavil návod, ako si pomôcť pri čistení toalety. Možno o tom ani neviete, a používate ho doma aj vy.

Trik spočíva v tom, že do nádržky s vodou vlejete trochu saponátu, takže pri každom spláchnutí sa do misy uvoľní čistá a voňavá voda. Autorka príspevku sama dodala, že takýto trik doma používa už aspoň 14 rokov.

Nápad pochválilo mnoho používateľov, ktorí ho doma aj vyskúšali. Ak by ste sa ale opýtali skúseného inštalatéra, pravdepodobne by takýto nápad príliš nepochválil.

Peter Daly, ktorý je výkonným riaditeľom inštalatérskej spoločnosti Master Plumbers, pre portál news.com.au uviedol, že do toalety by sme nemali vlievať čistiace prostriedky, ktoré na to nie sú priamo určené.

„Master Plumbers odporúča používať na čistenie toalety len prostriedky na splachovacie toalety. Ľudia žijúci v riedko obývaných oblastiach so žumpou by mali dbať o to, aby používali len prostriedky, ktoré neškodia septiku,“ hovorí Daly, ktorý dodáva, že pri výbere čistiacich prostriedkov treba vždy brať do úvahy aj životné prostredie.

Ak hľadáte šetrnejší spôsob na čistenie toalety, vyskúšajte napríklad obyčajnú pemzu. Tá dokáže šetrne odstrániť špinu z toaletnej misy a nepoškriabe pritom jej povrch.