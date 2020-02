Matovič pozval predsedov opozičných strán za jeden stôl

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič pozval predsedov demokratických opozičných strán za jeden stôl.

Matovič poznamenal, že v utorok je presne 18 dní do parlamentných volieb. „Osemnástka je spojená s dospelosťou. V tento deň by sme chceli ukázať Slovensku inú cestu a dať nádej, že aj my, predstavitelia demokratickej opozície, sme dospeli,“ uviedol.

Matovič hovorí, že netreba mať len slová o tom, ako budú terajšie opozičné strany spolu vládnuť, ale ľudia musia vidieť skutky. „Čo sme si, to sme si. Ukážme, že sme zodpovední, dajme dokopy desať bodov programu, lebo na to ľudia čakajú,“ povedal.

Stôl bude rezervovaný v reštaurácii až do dňa volieb, aby sa lídri opozície mohli stretnúť vtedy, kedy budú mať čas.