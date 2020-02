Video: Matka sa vďaka virtuálnej realite stretla s mŕtvou dcérou

Virtuálna realita dosiahla nový míľnik. Dnes pomáha živým vyrovnať sa so stratou blízkych tým, že ich s nimi opäť spojí, akoby stále žili. Takúto príležitosť získala aj Jang Ji-sungová, ktorej dcéra umrela v roku 2016 vo veku 7 rokov.

Ji-sungová sa zúčastnila kórejskej televíznej šou Stretnutia, v rámci ktorej uviedli príbeh rodiny, ktorá kvôli vážnej chorobe prišla o malé dievčatko Nayeon. V závere matke nasadili na oči a uši set premietajúci virtuálnu realitu, vďaka ktorému sa rýchlo premiestnila do pustej záhrady. V nej na ňu čakala vysmiata dcéra vo fialových šatách.

„Moja krásna, chýbala si mi,“ hovorí k dcére mama, ktorá neodolá a pohladí hologram vo virtuálnej realite. Dievčatko sa potom mamy opýta, kde bola, a či na ňu niekedy myslí. „Stále,“ odpovedá Ji-sungová.

Matka sa najprv zdráhala siahnuť po projekcii svojej dcéry a dotknúť sa jej, no napokon to urobila – sama Nayeon ju vyzvala, aby ju chytila za ruku. Keď už sa obidve držali za ruky, Jang sa neubránila slzám. Plakali aj Ji-sungovej manžel, syn a dcéra, ktorí sa na Jang dívali z publika.

Ji-sungová sa od svojej dcéry dočkala aj virtuálneho kvetu. Keď jej ho dievča podávalo, povedalo pritom: „Mami, teraz vidíš, že ma už nič nebolí, však?“ Na konci stretnutia si Nayeon ľahla a oznámila mame, že je unavená. Tá sa s ňou rozlúčila.

Ako uvádza portál Aju Business Daily, kórejská spoločnosť Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) vytvorila obraz Nayeoninej tváre, tela a hlasu tak, aby čo najviac zodpovedal realite.

Ji-sungová na svojom blogu neskôr uviedla, že sa šou zúčastnila, aby pomohla ďalším ľuďom, ktorí, tak, ako ona, prišli o milovaného brata, rodiča alebo milované dieťa. „Tri roky po jej smrti si myslím, že by som sa viac mala sústrediť na to, ako ju mám rada než na to, ako mi chýba, aby som sa s ňou potom pokojne mohla znova stretnúť. Dúfam, že Nayeon si bude pamätať veľa ľudí, ktorí videli šou v televízii.“