Nemecké politické otrasy zasiahli aj Orbána, ten chcel rokovať aj so šéfkou CDU

V otázke nadchádzajúceho rozpočtu Európskej únie sa určite bude dať dohodnúť tak, aby to každému vyhovovalo, avšak na to bude potrebný čas. Podľa agentúry MTI to povedal v pondelok v Berlíne predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pred schôdzkou s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) v súvislosti s Orbánovou návštevou Berlína uviedlo, že politické otrasy na nemeckej politickej scéne zasiahli aj maďarského premiéra. Šéfka nemeckej Kresťanskodemokratickej strany (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová, s ktorou sa Orbán plánoval tiež stretnúť, totiž v pondelok oznámila, že sa nebude uchádzať o post kancelárky v spolkových parlamentných voľbách v roku 2021, a že odstúpi aj z postu predsedníčky CDU.

Podľa oficiálneho programu sa predseda maďarskej vlády mal stretnúť s predsedníčkou CDU i kancelárkou Merkelovou, aby rokovali o bilaterálnych otázkach, o európskej politike a o medzinárodných otázkach, napokon podľa informácií servera z dôvodu aktuálneho vývoja na nemeckej politickej scéne sa Orbán stretol iba s Merkelovou.

Po schôdzke nasledovala spoločná tlačová konferencie, na ktorej obaja predsedovia vlád opakovane deklarovali nutnosť nemecko-maďarskej ekonomickej spolupráce. „Rozvoj maďarskej ekonomiky nabral veľmi pozitívny smer, práve vďaka Európskej únii,“ povedala nemecká kancelárka, ktorá ekonomické opatrenia Orbánovej vlády označila za „rozumné investície“, súčasne vyzdvihla úlohu Maďarska v rozširovaní Únie.

HVG citoval z nemeckého denníka Die Welt, podľa ktorého však cieľom Orbánovej návštevy bolo získať podporu koaličných strán Únie CDU/CSU v jeho spore s Európskou ľudovou stranou (EPP) v ktorej má strana maďarského premiéra Fidesz pozastavené členstvo. Práve Nemci sú v tejto európskej politickej rodine vo väčšine, preto by bola ich podpora pre Orbána mimoriadne dôležitá.